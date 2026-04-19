Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, इन चीजों में छिपी है आपकी किस्मत की चाबी! हमेशा रखें अपने पास

9 . मूलांक 9 (स्वामी मंगल): 9, 18, 27 जन्म तारीख

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यह मूलांक साहस, एक्शन और सुरक्षा से जुड़ा होता है. इसे मजबूत करने के लिए मूंगा (रेड कोरल) और लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है. यह ऊर्जा, सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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