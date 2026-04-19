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Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, इन चीजों में छिपी है आपकी किस्मत की चाबी! हमेशा रखें अपने पास

Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, इन चीजों में छिपी है आपकी किस्मत की चाबी! हमेशा रखें अपने पास

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Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, इन चीजों में छिपी है आपकी किस्मत की चाबी! हमेशा रखें अपने पास

Numerology Colors And Gemstones: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक यानी जन्म तारीख किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और इन ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में सही मूलांक की ऊर्जा को समझकर, उससे जुड़े रंग या रत्न अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

Abhay Sharma | Apr 19, 2026, 05:02 PM IST

1.मूलांक 1 (स्वामी सूर्य): 1, 10, 19, 28 जन्म तारीख

मूलांक 1 (स्वामी सूर्य): 1, 10, 19, 28 जन्म तारीख
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यह मूलांक नेतृत्व, आत्मविश्वास और नाम-शोहरत से जुड़ा होता है, इसे मजबूत करने के लिए सोने की अंगूठी, माणिक (रूबी) या लाल रंग का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी पोजिशन, अधिकार और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं. (AI Image)

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2.मूलांक 4 (स्वामी राहु): 4, 13, 22, 31 जन्म तारीख

मूलांक 4 (स्वामी राहु): 4, 13, 22, 31 जन्म तारीख
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यह मूलांक स्थिरता और अचानक आने वाले बदलावों को नियंत्रित करने से जुड़ा है. इसके लिए गोमेद और ग्रे या नीले रंग का उपयोग किया जाता है. यह भ्रम दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है.

3.मूलांक 2 (स्वामी चंद्रमा): 2, 11, 20, 29 जन्म तारीख

मूलांक 2 (स्वामी चंद्रमा): 2, 11, 20, 29 जन्म तारीख
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यह मूलांक शांति, भावनाओं और रचनात्मकता को दर्शाता है. इसे मजबूत करने के लिए चांदी, मोती या सफेद रंग का उपयोग किया जाता है. यह मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन लाने में मदद करता है.

4.मूलांक 3 (स्वामी गुरु): 3, 12, 21, 30 जन्म तारीख

मूलांक 3 (स्वामी गुरु): 3, 12, 21, 30 जन्म तारीख
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यह मूलांक विकास, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है. इसे मजबूत करने के लिए पुखराज (पीला नीलम) और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है. यह करियर ग्रोथ, सम्मान और ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है.

 

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5.मूलांक 5 (स्वामी बुध): 5, 14, 23 जन्म तारीख

मूलांक 5 (स्वामी बुध): 5, 14, 23 जन्म तारीख
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यह मूलांक संवाद, व्यापार और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है. इसे मजबूत करने के लिए पन्ना (एमराल्ड) और हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है. यह बिजनेस ग्रोथ और बोलने की क्षमता सुधारने में मदद करता है. 

6.मूलांक 6 (स्वामी शुक्र): 6, 15, 24 जन्म तारीख

मूलांक 6 (स्वामी शुक्र): 6, 15, 24 जन्म तारीख
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यह मूलांक प्रेम, लग्ज़री और आकर्षण का प्रतीक है. इसके लिए हीरा, ओपल और हल्के गुलाबी या सफेद रंग का उपयोग किया जाता है. यह रिश्तों, ग्लैमर और आरामदायक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है. 

7.मूलांक 7 (स्वामी केतु): 7, 16, 25 जन्म तारीख

मूलांक 7 (स्वामी केतु): 7, 16, 25 जन्म तारीख
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यह मूलांक आध्यात्म और अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है. इसे मजबूत करने के लिए लहसुनिया (कैट्स आई) और हल्के ग्रे रंग का प्रयोग किया जाता है. यह आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है. 

8.मूलांक 8 (स्वामी शनि): 8, 17, 26 जन्म तारीख

मूलांक 8 (स्वामी शनि): 8, 17, 26 जन्म तारीख
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यह मूलांक मेहनत, अनुशासन और न्याय का प्रतीक है. इसके लिए नीलम और काले या नीले रंग का उपयोग किया जाता है. यह करियर में स्थिरता और कर्मों का संतुलन बनाने में सहायक होता है.

 

9.मूलांक 9 (स्वामी मंगल): 9, 18, 27 जन्म तारीख

मूलांक 9 (स्वामी मंगल): 9, 18, 27 जन्म तारीख
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यह मूलांक साहस, एक्शन और सुरक्षा से जुड़ा होता है. इसे मजबूत करने के लिए मूंगा (रेड कोरल) और लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है. यह ऊर्जा, सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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