Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 02:22 PM IST
1.29, 10, 15 और 28 जन्म तारीख
जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 29, 10, 15 और 28 तारीख को हुआ है, वह बॉस वाली सोच रखते हैं. इन्हें नेतृत्व करना पसंद होता है और इन जन्मतिथि के लोग खुद के फैसले खुद लेते हैं. इसके अलावा ये लोग पैसों के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं.
2.14, 13, 31 और 2 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 14, 13, 31 और 2 को हुआ है, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इन जन्म तारीख वाले लोग मेहनती होते हैं और धीरे-धीरे लेकिन पक्की मेहनत से पैसा कमाते हैं. इन्हें जीवन में खूब सफलता मिलती है.
3.27, 4, 23 और 1 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 27, 4, 23 और 1 को हुआ है, ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं. ऐसे लोग जोखिम लेते हैं, बड़ा फायदा पाते हैं. सही समय पर बड़ा फैसला लेते हैं, जिससे इन्हें बड़ा फायदा हो सकता है.
4. 6, 19, 7 और 11 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 19, 7 और 11 को हुआ है, ऐसे लोग पैसे को संभालकर खर्च करते हैं और लंबे समय में मजबूत आर्थिक स्थिति बनाते हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोग धीरे-धीरे मजबूत संपत्ति बनाते हैं.
5.3, 17, 21 और 30 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 17, 21 और 30 को हुआ है, ऐसे लोगों के पास कमाई के अच्छे मौके आते रहते हैं. ये लोग पैसे को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं यानी इनके पास पैसा अपने आप आता है.
6.24, 16 और 25 जन्म तारीख
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24, 16 और 25 को हुआ है, ऐसे लोग समझदारी और सही फैसलों से पैसा कमाते हैं. किसी भी मामले में ऐसे लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं.
7.8, 9, 26, 22 जन्म तारीख
जिन लोगों की जन्मतिथि 8, 9, 26 और 22 है, वे लोग पैसे की ताकत लेकर पैदा होते हैं. ऐसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनने की क्षमता रखते हैं और बड़े स्तर पर सफलता पा सकते हैं.
8.12, 18, 5 और 20 जन्म तारीख
इसके अलावा जिन लोगों की जन्मतिथि 12, 18, 5 और 20 है, उन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, जिसकी वजह से धन और खुशहाली अपने आप आकर्षित होती है. यानी ऐसे लोगों के पास अपने आप धन और समृद्धि आती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
