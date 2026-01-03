FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मादुरो को लेकर इक्वाडोर की पेशकश. कहा- केस चलने तक इक्वाडोर में रह सकेंगे, मादुरो को कैदियों की ड्रेस में रहना होगा.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

HomePhotos

धर्म

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

Money Personality by Birthdate- अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि उसके व्यक्तित्व, भविष्य से लेकर Money Mindset तक के बारे में बहुत कुछ बताती है. आज हम आपको आपकी जन्म की तारीख के आधार पर यह बताने वाले हैं कि आपका Money Mindset कैसा है, आप बचत करने वाले या फिर खर्चीले?

Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 02:22 PM IST

1.29, 10, 15 और 28 जन्म तारीख

29, 10, 15 और 28 जन्म तारीख
1

जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 29, 10, 15 और 28 तारीख को हुआ है, वह बॉस वाली सोच रखते हैं. इन्हें नेतृत्व करना पसंद होता है और इन जन्मतिथि के लोग खुद के फैसले खुद लेते हैं. इसके अलावा ये लोग पैसों के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं. 

Advertisement

2.14, 13, 31 और 2 जन्म तारीख

14, 13, 31 और 2 जन्म तारीख
2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 14, 13, 31 और 2 को हुआ है, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इन जन्म तारीख वाले लोग मेहनती होते हैं और धीरे-धीरे लेकिन पक्की मेहनत से पैसा कमाते हैं. इन्हें जीवन में खूब सफलता मिलती है. 

3.27, 4, 23 और 1 जन्म तारीख

27, 4, 23 और 1 जन्म तारीख
3

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 27, 4, 23 और 1 को हुआ है, ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं. ऐसे लोग जोखिम लेते हैं, बड़ा फायदा पाते हैं. सही समय पर बड़ा फैसला लेते हैं, जिससे इन्हें बड़ा फायदा हो सकता है. 

4. 6, 19, 7 और 11 जन्म तारीख

 6, 19, 7 और 11 जन्म तारीख
4

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 19, 7 और 11 को हुआ है, ऐसे लोग पैसे को संभालकर खर्च करते हैं और लंबे समय में मजबूत आर्थिक स्थिति बनाते हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोग धीरे-धीरे मजबूत संपत्ति बनाते हैं. 

TRENDING NOW

5.3, 17, 21 और 30 जन्म तारीख

3, 17, 21 और 30 जन्म तारीख
5

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 17, 21 और 30 को हुआ है, ऐसे लोगों के पास कमाई के अच्छे मौके आते रहते हैं.  ये लोग पैसे को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं यानी इनके पास पैसा अपने आप आता है. 

6.24, 16 और 25 जन्म तारीख 

24, 16 और 25 जन्म तारीख 
6

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24, 16 और 25 को हुआ है, ऐसे लोग समझदारी और सही फैसलों से पैसा कमाते हैं. किसी भी मामले में ऐसे लोग जल्दबाजी नहीं करते हैं. 

7.8, 9, 26, 22 जन्म तारीख 

8, 9, 26, 22 जन्म तारीख 
7

जिन लोगों की जन्मतिथि 8, 9, 26 और 22 है, वे लोग पैसे की ताकत लेकर पैदा होते हैं.  ऐसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनने की क्षमता रखते हैं और बड़े स्तर पर सफलता पा सकते हैं. 

 

8.12, 18, 5 और 20 जन्म तारीख 

12, 18, 5 और 20 जन्म तारीख 
8

इसके अलावा जिन लोगों की जन्मतिथि 12, 18, 5 और 20 है, उन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, जिसकी वजह से धन और खुशहाली अपने आप आकर्षित होती है. यानी ऐसे लोगों के पास अपने आप धन और समृद्धि आती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
MORE
Advertisement