Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

5 . गलत दिशा में दिमाग घुमने पर होता है ऐसा हाल

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 बहुत ही पावरफुल होता है. मूलांक 3 वाले लोगों का दिमाग अगर गलत कामों में लग जाये तो ये यहां भी खूब बदनामी पाते हैं. ये अपनी क्वॉलिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसका एक उदाहरण खुद गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जो लोगों को इस तरह से अपने साथ जोड़ लेता है कि वह उसके इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते हैं.