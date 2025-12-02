FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

वैदिक की ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष में बड़ी पावर होती है. इससे व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसी में मूलांक 3 है. ज्योतिष की मानें तो इस मूलांक के लोगों में कई सारी खूबियां होती हैं, लेकिन अगर यह गलत रास्ता चुन लें तो यही खूबियां इनके लिए आफत बन जाती हैं...

नितिन शर्मा | Dec 02, 2025, 02:12 PM IST

1.मूलांक 

मूलांक 
1

अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव से लेकर व्यवहार और भविष्य तक का पता मूलांक से निकाला जाता है. किसी भी महीने की किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. हर मूलांक का स्वामी ग्रह अलग होता है. 

2.मूलांक 3

मूलांक 3
2

आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 3 की. यह मूलांक किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. मूलांक 3 के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं. यही मूलांक गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है. 

3.इस तारीख में हुआ जन्म

इस तारीख में हुआ जन्म
3

गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ था. उनकी जन्मतिथि के आधार पर लॉरेंस का मूलांक 3 है. इस मूलांक के लोग दिमाग के बहुत तेज और आत्मविश्वासी होते हैं.

4.गुरु की होती है पूर्ण कृपा 

गुरु की होती है पूर्ण कृपा 
4

मूलांक 3 के लोगों में लीडरसिप क्वॉलिटी होती है. ये बहुत ही महत्वकांक्षी होने के साथ ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं. इन्हें स्वतंत्रता पसंद होती है. गुरु की कृपा से ये लोग जीवन में बड़ा पद और नाम हासिल करते हैं. 

5.गलत दिशा में दिमाग घुमने पर होता है ऐसा हाल

गलत दिशा में दिमाग घुमने पर होता है ऐसा हाल
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 बहुत ही पावरफुल होता है. मूलांक 3 वाले लोगों का दिमाग अगर गलत कामों में लग जाये तो ये यहां भी खूब बदनामी पाते हैं. ये अपनी क्वॉलिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसका एक उदाहरण खुद गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जो लोगों को इस तरह से अपने साथ जोड़ लेता है कि वह उसके इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते हैं. 

6.हर जगह मिलती है बदनामी

हर जगह मिलती है बदनामी
6

मूलांक 3 के लोगों के गलत दिशा में चलने पर उन्हें नाम के साथ बदनामी भी खूब मिलती है. ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए एक के बाद एक गलत काम करते हैं, जिसके चलते पूरी जिंदगी पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए कटती है.  
 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

