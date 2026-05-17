Numerology: इन बर्थ डेट वाली लड़कियां बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर!

1 . व्यक्तित्व के बारे में बताता है अंकशास्त्र

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ज्योतिष शास्त्र की तरह अंकशास्त्र भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है. अंकशास्त्र में जन्मतिथि के जोड़ यानी मूलांक का विशेष महत्व है. अक्सर लोग शादी या रिलेशनशिप से पहले पार्टनर की खूबियों को परखना चाहते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियां स्वभाव से इतनी केयरिंग और वफादार होती हैं कि उन्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर माना जाता है