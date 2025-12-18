FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

धर्म

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Numerology- Mulank 7: अंक ज्योतिष शास्त्र में जन्म की तारीख का खास महत्व बताया गया है. इसी से व्यक्ति का मूलांक निकाला जाता है. आज हम उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं. लेकिन, इन कमियों की वजह से पीछे रह जाते हैं. 

Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 08:58 PM IST

1.मूलांक 7

मूलांक 7
1

किसी भी महीने की  7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. (मूलांक निकालने के लिए जन्म तारीख को जोड़कर सिंगल डिजिट में बदला जाता है, अगर आपकी जन्म तारीख 16 है तो इसके लिए अंक को जोड़ना होगा. जैसे 1+6=7 या  2+5= 7). इसी तरह मूलांक निकाला जाता है. 

2.कैसा होता है मूलांक 7 के लोगों का स्वभाव? 

कैसा होता है मूलांक 7 के लोगों का स्वभाव? 
2

इस मूलांक के जातकों पर केतु ग्रह (Rahu) का प्रभाव रहता है. इस मूलांक के जातक काफी रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े अंतर्मुखी, अकेले रहना पसंद करने वाले और घूमने के शौकीन होते हैं. ये कभी शांत चित्त नहीं बैठते,  इनके मन में हमेशा कुछ-न-कुछ चलता रहता है. 

 

3.धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले  

धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले  
3

इस मूलांक के जातक विचारशील, बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं और ये धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं. आत्मविश्वास से भरपूर इस मूलांक के जातक विज्ञान, कला या शोध जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. इसके अलावा अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का यह लोग डटकर सामना करते हैं. 

4.इन खामियों की वजह से रह जाते हैं पीछे 

इन खामियों की वजह से रह जाते हैं पीछे 
4

इस मूलांक के जातकों में कुछ ऐसी खामियां होती हैं, जिसकी वजह से ये जीवन में पीछे रह जाते हैं. अंक ज्योंतिष के अनुसार, ये लोग किसी भी विषय के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और कभी-कभी राइ का पहाड़ बना देते हैं. इस मूलांक के लोग छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं. 

5.नहीं कर पाते हैं बचता

नहीं कर पाते हैं बचता
5

इसके अलावा इस मूलांक के जातकों में एक और कमी यह होती है, कि इस मूलांक के जातक अच्छा-खासा धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कभी-कभी इन लोगों की इन्हीं आदतों के कारण कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है. वहीं इन आदतों में अगर ये सुधार कर लें तो खूब तरक्की करते हैं. 

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

