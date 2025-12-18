Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

5 . नहीं कर पाते हैं बचता

5

इसके अलावा इस मूलांक के जातकों में एक और कमी यह होती है, कि इस मूलांक के जातक अच्छा-खासा धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कभी-कभी इन लोगों की इन्हीं आदतों के कारण कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है. वहीं इन आदतों में अगर ये सुधार कर लें तो खूब तरक्की करते हैं.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

