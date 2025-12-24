FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रयागराज के BSA ने जारी किया आदेश, बढ़ती ठंड को लेकर प्रयागराज में छुट्टी, स्कूलों में टीचर्स की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

अरावली में अब नहीं होगी माइनिंग, भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

अरावली में अब नहीं होगी माइनिंग, भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

HomePhotos

धर्म

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: Mulank, Self Doubt And Overthinking Personality: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों के भीतर आत्म-संदेह यानी Self Doubt बहुत होता है, इसी कारण इन्हें कई बार निर्णय लेने में देरी होती है और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने की वजह से बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है...

Abhay Sharma | Dec 24, 2025, 08:43 PM IST

1.अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में छिपी है वजह 

अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में छिपी है वजह 
1

ज्योतिष शास्त्र में शनि (Saturn) ग्रह को आत्म-संदेह से जोड़कर देखा जाता है. कुंडली में चंद्रमा, जिसे मन का कारक माना जाता है की कमजोर स्थिति या शनि के प्रभाव की वजह से अक्सर इन मूलांक के लोगों में भावनात्मक अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है. 

Advertisement

2.मूलांक 2

मूलांक 2
2

जिन लोगों का जन्म जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. ऐसे लोग अत्यधिक संवेदनशील और सहज होते हैं. इस मूलांक के जातक बहुत ज्यादा सोचते (overthinking) हैं, हर किसी को खुश रखना जिम्मेदारी मानते हैं, इससे इनमें आत्म-संदेह पैदा हो जाता है.

3.मूलांक 3

मूलांक 3
3

मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग रचनात्मक और भावुक होते हैं, पर ऐसे लोगों को अक्सर दूसरों से सराहना की गहरी आवश्यकता होती है. इसके अलावा इस मूलांक के जातक दूसरों के फैसले के डर से कभी-कभी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, इससे हिचकिचाहट और आत्म-संदेह बढ़ जाता है. 

4.मूलांक 7 

मूलांक 7 
4

मूलांक 7 यानी किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं. पर इस मूलांक के लोग स्वयं के और दूसरों के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, जिससे इनमें Perfectionism और Discontent यानी असंतोष की भावना पैदा होती है. इसके अलावा इनमें अकेलेपन और अलगाव की भावना भी पैदा हो जाती है.

TRENDING NOW

5.सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग से कैसे निपटें?

सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग से कैसे निपटें?
5

ज्योतिष के अनुसार, ऐसा मूलांक और ग्रहों के प्रभाव से हो सकता है. पर आप अपने प्रयासों और समर्थन से इन चुनौतियों से निपटकर आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं. सेल्फ-डाउट और ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, अपनी नकारात्मक सोच को पहचानकर उन्हें चुनौती देना, पसंद का काम करना और व्यायाम आदि किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
Christmas 2025 पर Long Weekend का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
MORE
Advertisement