Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

धर्म
Abhay Sharma | Dec 24, 2025, 08:43 PM IST
1.अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में छिपी है वजह
ज्योतिष शास्त्र में शनि (Saturn) ग्रह को आत्म-संदेह से जोड़कर देखा जाता है. कुंडली में चंद्रमा, जिसे मन का कारक माना जाता है की कमजोर स्थिति या शनि के प्रभाव की वजह से अक्सर इन मूलांक के लोगों में भावनात्मक अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है.
2.मूलांक 2
जिन लोगों का जन्म जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. ऐसे लोग अत्यधिक संवेदनशील और सहज होते हैं. इस मूलांक के जातक बहुत ज्यादा सोचते (overthinking) हैं, हर किसी को खुश रखना जिम्मेदारी मानते हैं, इससे इनमें आत्म-संदेह पैदा हो जाता है.
3.मूलांक 3
मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग रचनात्मक और भावुक होते हैं, पर ऐसे लोगों को अक्सर दूसरों से सराहना की गहरी आवश्यकता होती है. इसके अलावा इस मूलांक के जातक दूसरों के फैसले के डर से कभी-कभी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, इससे हिचकिचाहट और आत्म-संदेह बढ़ जाता है.
4.मूलांक 7
मूलांक 7 यानी किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं. पर इस मूलांक के लोग स्वयं के और दूसरों के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, जिससे इनमें Perfectionism और Discontent यानी असंतोष की भावना पैदा होती है. इसके अलावा इनमें अकेलेपन और अलगाव की भावना भी पैदा हो जाती है.
5.सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग से कैसे निपटें?
ज्योतिष के अनुसार, ऐसा मूलांक और ग्रहों के प्रभाव से हो सकता है. पर आप अपने प्रयासों और समर्थन से इन चुनौतियों से निपटकर आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं. सेल्फ-डाउट और ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना, अपनी नकारात्मक सोच को पहचानकर उन्हें चुनौती देना, पसंद का काम करना और व्यायाम आदि किया जा सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
