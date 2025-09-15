Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

1 . 13 नंबर से घबराते हैं बहुत से लोग

ज्यादातर धार्मिक आस्थाओं में नंबर 13 को लेकर लोग तरह तरह के विचार करते हैं. बहुत से लोग इससे इतना घबराते हैं कि फ्लोर से लेकर कमरे को नंबर 13 तक नहीं देते हैं. इस नंबर राक्षसी को संयोग के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या सच में यह ये खतरनाक और भयभीत करने वाला या अशुभ नंबर आइए जानते हैं.