Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व

धर्म
नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 08:00 PM IST
1.13 नंबर से घबराते हैं बहुत से लोग
ज्यादातर धार्मिक आस्थाओं में नंबर 13 को लेकर लोग तरह तरह के विचार करते हैं. बहुत से लोग इससे इतना घबराते हैं कि फ्लोर से लेकर कमरे को नंबर 13 तक नहीं देते हैं. इस नंबर राक्षसी को संयोग के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या सच में यह ये खतरनाक और भयभीत करने वाला या अशुभ नंबर आइए जानते हैं.
2.अंधविश्वास में जुड़े हैं बहुत से लोग
13 अंक को लेकर बहुत से लोग अंधविश्वास से जुड़े हैं. यही वजह है कि कुछ लोग 13, तारीख शुक्रवार को बाहर जाने से बचते हैं. इसके अलावा 13वीं मंजिल बनाने या खरीदने से बचते हैं. इसकी वजह 13 नंबर को अशुभ माना जाना है.
3.वास्तविक रूप से होता है शुभ
पूर्वी संस्कृतियों में 13 अंक को शुभ और भाग्यशाली माना गया है. आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ऐसी पौराणिक हिंदू कहानियां हैं जो साबित करती हैं कि यह दिन शुभ फलदायी होता है. हिंदू संस्कृति में 13 अंक को भाग्यशाली और आशावादी माना जाता है. इसके अलावा, 13वें दिन को त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है.
4.भगवान शिव को समर्पित है यह नंबर
नंबर 13 भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन त्रयोदशी तिथि आती है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. इसे प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है. यह तिथि अनुसार महीने के 13वें दिन पड़ता है.
5.अंक शास्त्र में भी है महत्व
अंक शास्त्र में भी इस नंबर को शुभ माना गया है. 13 का मूलांक 4 होता है. इसका स्वामी ग्रह राहु है. यह मायावी ग्रह है, जो व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी अंक शास्त्र और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
