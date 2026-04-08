Numerology: जिसे दुनिया मानती है शैतानी नंबर, Allu Arjun के लिए वही है लकी! कार से लेकर मोबाइल तक हर जगह है 666

धर्म
Pragya Bharti | Apr 08, 2026, 09:02 AM IST
1.Allu Arjun 666 Special Connection
पैन-इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. 'पुष्पा', 'आर्या' और 'अला वैकुंठपुरमुलू' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले 'बनी' आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर जहां सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा है, वहीं प्रशंसक उनकी निजी जिंदगी के उन अनसुने किस्सों को साझा कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं. दरअसल, अल्लू अर्जुन की गाड़ियों से लेकर मोबाइल नंबर तक, हर जगह '666' का पैटर्न नजर आता है. आखिर अल्लू अर्जुन का इस नंबर से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं.
2.अल्लू अर्जुन का '666' नंबर से क्या है कनेक्शन?
अल्लू अर्जुन की लाइफस्टाइल में एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है- अंक '666' के प्रति उनका आकर्षण. पश्चिमी संस्कृति में भले ही इस नंबर को 'नंबर ऑफ द बीस्ट' या अशुभ माना जाता था, लेकिन अल्लू अर्जुन के लिए यह शांति और स्टाइल का प्रतीक है.
उनकी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन हो या उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, हर जगह '666' का पैटर्न नजर आता है. साल 2017 में जब उन्होंने अपनी मर्सिडीज कार खरीदी थी, तब उन्होंने खुद स्पष्ट किया था कि उनके लिए यह नंबर सकारात्मकता से जुड़ा है. उनका मानना है कि यह अंक उनके जीवन में सुकून और संतुलन लाता है.
3.करियर और आर्थिक समृद्धि में 666 का क्या है रहस्य?
अंकशास्त्र के अनुसार, यदि आपको कार्यक्षेत्र में बार-बार 666 अंक दिखाई दे रहा है, तो यह ब्रह्मांड की ओर से एक 'वेक-अप कॉल' है. यह अंक संकेत देता है कि आप वर्तमान कार्यशैली या पद से ऊब चुके हैं और मानसिक रूप से नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं. यदि आप करियर बदलने या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत का विचार कर रहे हैं, तो यह सही समय है. यह अंक आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर नए विकल्पों को खोजने के लिए प्रेरित करता है. अंक 6 सीधे तौर पर सेवा और जिम्मेदारी से जुड़ा है. करियर के संदर्भ में यह बताता है कि यदि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो आर्थिक लाभ और सफलता निश्चित है.
4.प्रेम और रिश्तों में 666 का आध्यात्मिक अर्थ
प्रेम के मामले में 666 का दिखना भावनाओं के असंतुलन को दर्शाता है. यह आपके अंतर्मन की स्थिति को उजागर करता है. यह अंक तब दिखाई देता है जब आप अपने रिश्ते में भावनात्मक रूप से खालीपन महसूस कर रहे हों. आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. अक्सर इस अंक का अर्थ होता है कि आप रिश्ते को बचाने या चलाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक प्रयास कर रहे हैं. जब आप सामने वाले से अधिक निवेश करते हैं, तो अंततः आप मानसिक रूप से थकावट और असंतोष महसूस करने लगते हैं. 666 आपको सुझाव देता है कि आपको कुछ समय के लिए पीछे हटकर एक ब्रेक लेना चाहिए. यह समय खुद से यह पूछने का है कि एक सुखी और पूर्ण रिश्ते के लिए आपको वास्तव में किस चीज की तलाश है.
5.बॉलीवुड प्रेम और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अल्लू अर्जुन भले ही साउथ के दिग्गज हों, लेकिन वे बॉलीवुड के भी बड़े प्रशंसक हैं. वे गोविंदा के डांस और स्टाइल के मुरीद हैं और शाहरुख-सलमान की फिल्मों को काफी पसंद करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो, फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वे निर्देशक एटली और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं.
6.नेटवर्थ और फीस
आज अल्लू अर्जुन की कुल संपत्ति लगभग 400 करोड़ रुपये है. 'पुष्पा' की ग्लोबल सफलता के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि वे अब एक फिल्म के लिए 100 से 125 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. उनका सादगी भरा स्वभाव और पर्दे पर उनका 'स्वैग' ही उन्हें सही मायने में जनता का सुपरस्टार बनाता है.
7.चाइल्ड आर्टिस्ट से 'पुष्पा राज' तक का सफर
बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत महज 3 साल की उम्र में 1985 की फिल्म 'विजेता' से बतौर बाल कलाकार की थी. लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने 2003 में 'गंगोत्री' से कदम रखा और पिछले 23 सालों में केवल 21 फिल्मों के जरिए खुद को इंडस्ट्री के सबसे महंगे सितारों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया.
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