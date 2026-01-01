Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ

धर्म
Abhay Sharma | Jan 01, 2026, 01:42 PM IST
1.इन आदतों से बनाएं दूरी
आज हम आपको सभी 9 मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कुछ आदतों से दूरी बना कर रखनी चाहिए. ये आदतें तरक्की के रास्ते रोड़ा बनती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपको किन आदतों से दूर रहना चाहिए.
2.1, 10, 9 और 23 तारीख को जन्मे लोग
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 9 और 23 तारीख को हुआ है तो आपको रात में देर से सोने की आदत सुधार लेनी चाहिए. देर रात सोने की आदत से न केवल स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर डालती है, बल्कि दिन के कामों पर बुरा असर डालती है. खासतौर से इन तारीखों पर जन्मे लोगों को इस आदत से बचना चाहिए.
3.2, 11, 20 और 15 तारीख को जन्मे लोग
वहीं, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 15 तारीख के जन्मे लोगों को ओवरथिंकिंग (Overthinking) यानी अतिविचार की आदत से बचना चाहिए, इस एक आदत की वजह से इन तारीखों पर जन्मे लोगों को चिंता, तनाव बनी रहती है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है.
4.31, 12, 27 और 30 तारीख को जन्मे लोग
इसके अलावा जिन लोगों का जन्म 31, 12, 27 और 30 तारीख को हुआ है, उन्हें आध्यात्मिकता (Spirituality) से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके करीब रखना चाहिए. यह आपके लिए पूर्णता और आंतरिक शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है.
5.इन तारीखों पर जन्मे लोग न करें ये काम
इसके अलावा 4, 13, 22 और 3 तारीख को जन्मे लोगों को जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव (ups and downs) से डिमोटिवेट (Demotivate) नहीं होना चाहिए, 7, 14 और 28 वालों को लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए किसी भी Distraction से बचना चाहिए, 6, 29 और 24 तारीख को जन्मे लोगों को फिजूलखर्ची से बचना चाहिए.
6.इन तारीखों पर जन्मे लोग इन कामों से रहें दूर
वहीं 5, 16 और 25 की तारीख वालों को बहुत ज्यादा सोचने और स्ट्रेस से बचना चाहिए, 8, 17, 26 और 9 तारीख को जन्मे लोगों को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए उनका डट कर सामना करना चाहिए, न ही परेशानियों से डिमोटिवेट होना चाहिए. इसके अलावा 19, 18 और 21 तारीख को जन्मे लोगों को गुस्से से बचना चाहिए.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.