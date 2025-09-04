Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना

2 . मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा रहेगा ये महीना

2

मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध होता है. इस मूलांक के लोगों से बुध ग्रह काफी प्रभावित होते है. इस मूलांक के लोग दिमाग से खूब तेज होते हैं.