Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना

धर्म
नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 12:44 PM IST
1.मूलांक
अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व होता है. यह किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा.
2.मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा रहेगा ये महीना
मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी ग्रह बुध होता है. इस मूलांक के लोगों से बुध ग्रह काफी प्रभावित होते है. इस मूलांक के लोग दिमाग से खूब तेज होते हैं.
3.व्यापार के लिए होगा शुभ
मूलांक 5 के व्यापारी वर्ग के लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त होगी. इस मूलांक के लोग व्यापार करते हैं तो इन्हें हर मोड़ पर सफलता मिल सकती है. प्लानिंग के मामले में काफी तेजी दिखाते हैं. किसी भी शुरुआत से पहले ऐसे लोग काफी सोच-विचार करते हैं.
4.लकी है सितंबर का महीना
मूलांक 5 वालों के लिए यह महीना लकी साबित होने वाला है. ये लोग करियर में काफी आगे जाएंगे. इनकी अपने बिजनेस को लेकर ट्रेवल करना पड़ सकता है, जो लाभकारी होगा.
5.नौकरी मिल सकती है
इस मूलांक के लोग बेरोजगार हैं तो उन्हें इस महीने नौकरी मिल सकती है. उनके लिए यह महीना बेहद शुभ होने वाला है. कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
