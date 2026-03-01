Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

धर्म
Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 01:24 PM IST
1.Lowest के बाद शुरू होगा Biggest Comeback
अंक ज्योतिष के अनुसार, हो सकता है फिलहाल आपकी जिंदगी में काफी उलझन और परेशानियां या उथल-पुथल चल रहा हो. आपको लग रहा है कि यह आपका सबसे मुश्किल समय है, और सच में यह कठिन दौर है. पर यहीं से चीजें बेहतर होना शुरू होंगी. (Image: AI Generated)
2.मन से बाहर निकालें डर
आप नई शुरुआत करने से डर रहे हैं, यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. लेकिन अगर आप इस डर का सामना करेंगे, तो फिर से अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर पाएंगे. अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर करने के लिए डर का सामना करें और हिम्मत दिखाएं. (Image: AI Generated)
3.मार्च का महीना क्यों होगा खास
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के लोगों के लिए मार्च का महीना खास होने वाला है, क्योंकि यह महीना आपको यह समझाएगा कि जिंदगी में कभी भी नई शुरुआत की जा सकती है. आप हमेशा से नई शुरुआत करने के लिए आज़ाद थे, बस डर की वजह से कदम नहीं उठा पा रहे थे. (Image: AI Generated)
4.यही समय है बदलाव का
अंक ज्योतिष के अनुसार, यही समय है बदलाव का. अगर आप हिम्मत करेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है और नई शुरुआत संभव है. यह समय आपको जरूर नई शुरुआत करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देगा. (Image: AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
5.खुद पर रखें भरोसा
इस समय बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें. धीरे-धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें, क्योंकि समय के साथ हालात बेहतर हो सकते हैं. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई देंगे. (Image: AI Generated)