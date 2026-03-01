FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  

साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग

Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?

2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?

36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

HomePhotos

धर्म

Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

Numerology March Prediction: अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक के लोगों के लिए  मार्च का महीना खास हो सकता है, क्योंकि यह समय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, आपको फिर से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. 

Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 01:24 PM IST

1.Lowest के बाद शुरू होगा Biggest Comeback 

Lowest के बाद शुरू होगा Biggest Comeback 
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, हो सकता है फिलहाल आपकी जिंदगी में काफी उलझन और परेशानियां या उथल-पुथल चल रहा हो. आपको लग रहा है कि यह आपका सबसे मुश्किल समय है, और सच में यह कठिन दौर है. पर यहीं से चीजें बेहतर होना शुरू होंगी. (Image: AI Generated)

Advertisement

2.मन से बाहर निकालें डर

मन से बाहर निकालें डर
2

आप नई शुरुआत करने से डर रहे हैं, यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. लेकिन अगर आप इस डर का सामना करेंगे, तो फिर से अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर पाएंगे. अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर करने के लिए डर का सामना करें और हिम्मत दिखाएं. (Image: AI Generated)

3.मार्च का महीना क्यों होगा खास

मार्च का महीना क्यों होगा खास
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 के लोगों के लिए मार्च का महीना खास होने वाला है, क्योंकि यह महीना आपको यह समझाएगा कि जिंदगी में कभी भी नई शुरुआत की जा सकती है. आप हमेशा से नई शुरुआत करने के लिए आज़ाद थे, बस डर की वजह से कदम नहीं उठा पा रहे थे. (Image: AI Generated)

4.यही समय है बदलाव का

यही समय है बदलाव का
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, यही समय है बदलाव का. अगर आप हिम्मत करेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है और नई शुरुआत संभव है. यह समय आपको जरूर नई शुरुआत करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देगा. (Image: AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

TRENDING NOW

5.खुद पर रखें भरोसा

खुद पर रखें भरोसा
5

इस समय बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें. धीरे-धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें, क्योंकि समय के साथ हालात बेहतर हो सकते हैं. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई देंगे. (Image: AI Generated)

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
MORE
Advertisement
धर्म
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
Holika Dahan Ke Upay:बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति
MORE
Advertisement