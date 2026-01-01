Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 01, 2026, 02:51 PM IST
1.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वालों को 2026 में अपने अंदर एक बदलाव करना होगा. वह बदलाव है जिम्मेदारियों को समझने का और किसी भी काम में पहल करने का. ऐसा करने से ही आपको जल्द ही समृद्धि मिलेगी. इस साल नए व्यापार को शुरू करने, लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने आप पर भरोसा करना आपको सफलता की ओर ले जाएगा.
2.मूलांक 2
किसी भी महीने की 2,11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इनका नववर्ष 2026 अच्छा रहने वाला है. इन्हें समृद्धि पाने के लिए अपने अंदर सहयोग की भावना को जगाना होगा. ऐसा करने से आपके रिश्तों मिठास आएगी. रिश्ते मजबूत बनेंगे. साथ ही अपने इमोशन पर काबू रखना बेहद जरूरी है. इससे आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर लाभ मिलेगा.
3.मूलांक 3
किसी भी महीने 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इन लोगों को 2026 में क्रिएटिव कामों पर फोक्स करने की जरूरत है. ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी. संचार, कंटेंट क्रिएट करना और कला के क्षेत्र में नए लोगों से संबंध बनेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास को न गिराये.
4.मूलांक 4
किसी भी महीने की 4, 13 और 22 तारीख में जन्मे लोगों को 2026 में सफलता मिलना तय है. समय लग सकता है, लेकिन इसमें हार न मानें. आपकी तरफ धन आकर्षित होने के साथ वित्तीय नियोजन करना बेहद जरूरी है. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.
5.मूलांक 5 और 6
मूलांक 5 और 6 के जातक पॉजिटिव सोच से समृद्धि प्राप्त होगी. इसके साथ ही जीवन में संतुलन बना रहेगा. साल 2026 में नए और बेहतरीन अवसरों के मार्ग आपके लिए खोलेगा. नये विचारों को अपनाने से आप खुद के साथ और को भी प्रेरणा देंगे.आपके जीवन में समृद्धि तभी आएगी, जब आप खुद का ध्यान रखने के साथ दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगें.
6.मूलांक 7 और 8
मूलांक 7 वाले लोग 2026 में अपनी व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें. इससे आपको आध्यात्मिक खोज के साथ ज्ञान की प्राप्ति और निर्णय लेने में सहजता अपनानी होगी. इसके साथ ही मूलांक 8 वालों के लिए नया साल आर्थिक उपलब्धि के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा. इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं.
7.मूलांक 9 के लोग
मूलांक 9 के लोगों को पुराने दिनों को भूला देना चाहिए, जिनसे वे आहत होते हैं. भावनात्मक बोझ से मुक्त होने के साथ सार्थक कार्यों में रूचि दिखाएं. इस साल आपको खूब सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से