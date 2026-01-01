Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता

1 . मूलांक 1

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वालों को 2026 में अपने अंदर एक बदलाव करना होगा. वह बदलाव है जिम्मेदारियों को समझने का और किसी भी काम में पहल करने का. ऐसा करने से ही आपको जल्द ही समृद्धि मिलेगी. इस साल नए व्यापार को शुरू करने, लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने आप पर भरोसा करना आपको सफलता की ओर ले जाएगा.