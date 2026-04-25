Numerology: लीडर और हाई अचीवर्स होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग  

धर्म
1.मूलांक 1 (1, 10, 19, या 28 तारीख को जन्मे लोग)
दरअसल, हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 के बारे में. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19, या 28 तारीख को जन्मे लोगों पर सूर्य देव का प्रभाव माना जाता है. इन तारीखों पर जन्मे लोगों में आत्मविश्वास भरा होता है और ये करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं. आइए जानें इसके बारे में... 1 (AI Image)
2.हाई अचीवर
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग प्राकृतिक लीडर होते हैं और सूर्य के प्रभाव के कारण करियर और बिजनेस में राजा की तरह उच्च उपलब्धि और सफलता प्राप्त करते हैं. मूलांक 1 के लोगों को आत्मविश्वासी, साहसी, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी माना गया है. इनका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेल चलता है. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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3.सूर्य का प्रभाव
ये लोग किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और अपनी मेहनत व बुद्धि से बहुत कम उम्र में ही करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं. इसके अलावा सूर्य के प्रभाव के कारण, वे ऊर्जावान होते हैं और जीवन में नाम व यश कमाते हैं. ये लोग मेहनती, इमानदार और न्यायप्रिय होते हैं. (AI Image)
4.अहंकार (ईगो) की वजह से रह जाते हैं पीछे
हालांकि, इस मूलांक के लोगों में एक कमी ये होती है कि इनमें समय के साथ अहंकार (ईगो) बढ़ जाता है, जो अक्सर रिश्तों में परेशानियां पैदा करता है. इसके अलावा ये जल्दी गुस्सा भी हो सकते हैं. इसलिए इन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. (AI Image)
5.इन बातों को ध्यान में रखें मूलांक 1 के लोग
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के लोग राजनीति, प्रशासन, सरकारी नौकरी, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, सेहत की बात करें तो इन्हें दिल, हड्डियों या आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इनके लिए रविवार सबसे भाग्यशाली दिन है और वे पीला, नारंगी या सुनहरा रंग पसंद करते हैं. (AI Image)