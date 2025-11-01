November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

धर्म
Abhay Sharma | Nov 01, 2025, 09:06 PM IST
1.ग्रहों का प्रभाव
ज्योतिष के अनुसार नवंबर माह में जन्मे जातकों पर मंगल और गुरु ग्रह का संयुक्त प्रभाव रहता है और इन दो स्ट्रॉन्ग ग्रहों का कॉम्बिनेशन उन्हें एनर्जेटिक, आत्मविश्वासी और करिश्माई बनाता है. सामान्यतः इनकी राशि वृश्चिक (Scorpio) या धनु (Sagittarius) होती है और यही इनके स्वभाव को रहस्यमयी और गहराई से सोचने वाला बनाता है.
2.कैसा होता है स्वभाव?
ज्योतिष के अनुसार नवंबर में जन्मे लोग दिल से बेहद कोमल होते हैं और ये दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते भी हैं. भावनाएं जब अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तो इन्हें संभालना कठिन होने लगता है. कई बार ये लोग अत्यधिक गुस्सा, खुशी या दुख के समय ये आवेग में निर्णय ले लेते हैं.
3.वादों के पक्के और भरोसेमंद साथी होते हैं
ऐसे लोग अपने वादों के प्रति बेहद गंभीर होते हैं और कभी अपना वादा नहीं तोड़ते हैं. वादा तोड़ना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है. इनके व्यक्तित्व में सच्चाई और निष्ठा की झलक होती है और ये किसी से मिलने या किसी काम का वादा करते हैं तो उसे निभाना इनके लिए सम्मान की बात होती है. इसलिए इन्हें भरोसेमंद साथी मानते हैं.
4.ये होती हैं खासियतें
ज्योतिष के मुताबिक, नवंबर में जन्में लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट महारत हासिल होती है और ये खूब पैसा कमाते हैं. इसके अलावा नवंबर में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक होने के साथ मिस्टेरियस होती है. ऐसे लोग अपनी बातों, मुस्कान और व्यवहार से लोगों को सहज ही प्रभावित कर लेते हैं. इनकी राय हर कोई लेता है.
5.लकी नंबर और रंग
अंक ज्योतिष के अनुसार इस महीने में जन्मे लोगों के लिए कई लकी रंग होते हैं और इस लिस्ट में पर्पल यानी बैंगनी रंग आता है. इसके अलावा इनके लिए गुलाबी और सफेद रंग भी काफी लकी होता है. लकी नंबर की बात करें तो इनके लिए 11 नंबर काफी लकी होता है.