November Born People: दिल के कोमल पर गुस्से में आग का गोला बन जाते हैं नवंबर में जन्मे लोग, होती हैं ये खासियतें

3 . वादों के पक्के और भरोसेमंद साथी होते हैं

ऐसे लोग अपने वादों के प्रति बेहद गंभीर होते हैं और कभी अपना वादा नहीं तोड़ते हैं. वादा तोड़ना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है. इनके व्यक्तित्व में सच्चाई और निष्ठा की झलक होती है और ये किसी से मिलने या किसी काम का वादा करते हैं तो उसे निभाना इनके लिए सम्मान की बात होती है. इसलिए इन्हें भरोसेमंद साथी मानते हैं.