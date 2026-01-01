New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 01, 2026, 06:55 AM IST
1.ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये काम
शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण पहर माना गया है. इसमें उठकर सबसे पहले स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. ज्योतिष की मानें तो यह साल भगवान सूर्यदेव का है. उनका प्रभाव पूरे साल पर पड़ेगा. ऐसे में सूर्यदेव के प्रसन्न होने पर आपकी सफलता पक्की है.
2.घर के मुख्य द्वार पर बनाएं स्वास्तिक
घर के मुख्य द्वार से ही सुख दुख की एंट्री होती है. ऐसे में साल की पहली सुबह अपने मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई करें. इसके बाद हल्दी या सिंदूर से मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं. आम के पत्तों का तोरण भी लगा सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं.
3.तुलसी पूजा और दीपक दान
ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा मिल जाता है. तुलसी को श्री हरि की प्रिय और श्रीकृष्ण की सखी माना जाता है. उनमें मां लक्ष्मी विराजती हैं. ऐसे में नये साल की सुबह तुलसी को जल अर्पित करें. घी का दीपक जलाएं. इससे घर में कलह और क्लेश से मुक्ति के साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी.
4.दान पुण्य से करें दिन की शुरुआत
साल के पहले दिन की शुरुआत दान पुण्य से करें. शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. दान करने से दुख दर्द के साथ ही गरीबी दूर होती है. साल के पहले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अनाज, गर्म कपड़े या तिल का दान करें. इसके अलावा गायों को हरा चारा खिलाएं. यह आपकी किस्मत को जगाते हैं.
5.मंदिर जाकर लगाएं हाजिरी
इस दिन व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए. साल के पहले दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही अपने इष्ट देव को नमन करें. भगवान के चरणों में माथा टेककर नए साल के लिए मंगल कामना करें. अगर संभव हो तो श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, यह धन प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
