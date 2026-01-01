New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या

5 . मंदिर जाकर लगाएं हाजिरी

5

इस दिन व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए. साल के पहले दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही अपने इष्ट देव को नमन करें. भगवान के चरणों में माथा टेककर नए साल के लिए मंगल कामना करें. अगर संभव हो तो श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, यह धन प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से