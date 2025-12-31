Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 31, 2025, 07:27 AM IST
1.त्योहार और छुट्टियों की लिस्ट
साल की शुरुआत होने के साथ ही लोग त्योहारों के साथ ही अपनी छुट्टियां देखना शुरू कर देते हैं. इसी के अनुसार अपने काम से लेकर घूमने का प्लान तैयार करते हैं. अगर आप भी यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो हम तारीख में बताते हैं इस साल में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार...
2.2026 में कब है होली
हिंदू धर्म में साल की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा त्योहार होली आती है. इस बार साल 2026 में 3 मार्च को होलीका दहन और 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगवाली होली मनाई जाएगी. यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है.
3.चैत्र नवरात्रि 2026
हिंदू धर्म में माता के नौ दिन यानी नवरात्रि का भी बड़ा महत्व है. नौ दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना और जागरण किया जाता है. 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी.
4.इस दिन होगी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी
2026 में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार भी विशेष माना जाता है. इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त और जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी.
5.शारदीय नवरात्रि और दशहरा
शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे. इस बार बुराई पर अच्छाई की जीत वाला पर्व यानी दशहरा विजयदशमी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.