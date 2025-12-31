FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
होठों पर लिपस्टिक और बुर्का पहनकर वृंदावन में घुम रहा था RAC जवान, पुलिस ने ऐसे दबोचा दुष्कर्म का आरोपी

होठों पर लिपस्टिक और बुर्का पहनकर वृंदावन में घुम रहा था आरएसी जवान, पुलिस ने ऐसे दबोचा दुष्कर्म का आरोपी

WPL 2026 में नहीं खेलेंगी एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड, जानिए क्या है वजह

WPL 2026 में नहीं खेलेंगी एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड, जानिए क्या है वजह

बेंगलुरु न्यू ईयर गाइडलाइंस: 31 दिसंबर को घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक नियम, 50 फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद

बेंगलुरु न्यू ईयर गाइडलाइंस: 31 दिसंबर को घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक नियम, 50 फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब

दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब

8th Pay Commission: अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट

अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट

HomePhotos

धर्म

Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

2026 यानी नये साल की शुरुआत होने में अब कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में लोग नये साल में अपने प्लान बनाने से लेकर कैलेंडर में त्योहारों की तारीख देखना शुरू कर देते हैं. होली से लेकर दशहरा, रक्षाबंधन-दिवाली जैसे त्योहारों का सभी को इंतजार होता है. आइए देखते हैं पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की लिस्ट...

नितिन शर्मा | Dec 31, 2025, 07:27 AM IST

1.त्योहार और छुट्टियों की लिस्ट

त्योहार और छुट्टियों की लिस्ट
1

साल की शुरुआत होने के साथ ही लोग त्योहारों के साथ ही अपनी छुट्टियां देखना शुरू कर देते हैं. इसी के अनुसार अपने काम से लेकर घूमने का प्लान तैयार करते हैं. अगर आप भी यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो हम तारीख में बताते हैं इस साल में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार...

Advertisement

2.2026 में कब है होली

2026 में कब है होली
2

हिंदू धर्म में साल की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा त्योहार होली आती है. इस बार साल 2026 में 3 मार्च को होलीका दहन और 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगवाली होली मनाई जाएगी. यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है.

3.चैत्र नवरात्रि 2026

चैत्र नवरात्रि 2026
3

हिंदू धर्म में माता के नौ दिन यानी नवरात्रि का भी बड़ा महत्व है. नौ दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना और जागरण किया जाता है. 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होगी. 

4.इस दिन होगी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी

इस दिन होगी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी
4

2026 में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार भी विशेष माना जाता है. इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त और जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी.

TRENDING NOW

5.शारदीय नवरात्रि और दशहरा

शारदीय नवरात्रि और दशहरा
5

शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे. इस बार बुराई पर अच्छाई की जीत वाला पर्व यानी दशहरा विजयदशमी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. 

6.2026 में दीवाली कब है

2026 में दीवाली कब है
6

हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाने वाला दिवाली का त्योहार 2026 में 8 नवंबर को मनाया जाएगा. इस दिन रविवार रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब
दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज... पलक झपकते हो जाती है गायब
8th Pay Commission: अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट
अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज
पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज
राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन
राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन
MORE
Advertisement
धर्म
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
MORE
Advertisement