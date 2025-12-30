2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

कोडीन कफ सिरप मामलाः आरोपियों पर इनाम घोषित, शुभम जायसवाल, विशाल यादव, रवि गुप्ता और विजय गुप्ता पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान | बीएमसी चुनावों में आरपीआई की अनदेखी को लेकर बीजेपी से नाराज रामदास अठावले, 38 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का किया ऐलान | T 20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम घोषित, तेज गेंदबाज जोश टंग भी शामिल
नितिन शर्मा | Dec 30, 2025, 02:48 PM IST
1.कैसा रहेगा 2026
2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों के फेरबदल राशियों को प्रभावित कर रहा है. इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति की नौकरी से व्यापार, पैसे और कामकाज पर पड़ता है. ऐसे में जानते हैं कि 2026 किन राशियों के जातकों के लिए मुनाफे वाला रह सकता है. वहीं किन लोगों को एक एक पैसा जोड़ना पड़ेगा. आइए जानते हैं किसको कैसा फल मिलेगा...
2.इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा व्यापार
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, साल 2026 मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह गोल्डन पीरियड है. इसके साथ ही आपको नये अवसर मिलेंगे और मेहनत व समझदारी से सफलता प्राप्त होगी.
3.तुला राशिफल
तुला राशि के जातकों को आर्थिक रूप से सावधान रहने की जरूरत है. निवेश से जुड़े फैसले बहुत ही सोच समझकर लें. व्यवसायिक सोच और अनुशासन से बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी. पार्टनरशीप में चल रहा काम दिन दोगुनी तेजी से बढ़ेगा.
4.निवेश में बरतें सावधानी
तुला वालों को इनकम के नये रास्ते खुलेंगे. वहीं निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. कमाई को लेकर नये कदम उठाने होंगे.
5.वृश्चिक राशि
वृषभ से लेकर वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए 2026 मिला जुला रहेगा. सभी को व्यवसाय से लेकर पैसे की बचत पर ध्यान देने की जरूरत है. इन राशियों के लिए पूरे साल अवसर मिलेंगे. इन्हें भुनाने की कोशिश करें.
6.मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह साल अवसरों से भरा रहेगा. धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे. थोड़ी मेहनत व धैर्य की जरूरत होगी. कोई भी कदम बहुत ही सोच-समझकर उठाना होगा. प्लान के साथ किया गया काम सफल होगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
