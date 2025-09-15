Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

6 . साफ सफाई रखें

6

साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ, इन वास्तु नियमों का पालन करने से रसोई में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है. महत्वपूर्ण वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और समृद्धि, मानसिक शांति और पारिवारिक सद्भाव का प्रवाह बढ़ता है. इसलिए, वास्तु के अनुसार रसोई घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद कर सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.