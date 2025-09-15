FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर सिर्फ़ खाना पकाने की जगह ही नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है. इसे घर के मंदिर की तरह ही रखा जाता है. वास्तु नियमों का पालन करते हुए साफ़-सुथरी और सुव्यवस्थित रसोई घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और सद्भाव बना रहता है.

नितिन शर्मा | Sep 15, 2025, 04:49 PM IST

1.घर में बनती है तंगी और कलेश की वजह

घर में बनती है तंगी और कलेश की वजह
1

इसके विपरीत, अव्यवस्थित या गंदा रसोई घर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है. इससे वास्तुदोष प्रकट होता है, जिससे आर्थिक समस्याएँ और परिवार के सदस्यों के बीच कलह हो सकती है. वास्तु विशेषज्ञ रसोई में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय सुझाते हैं.

2.नमक रखने के नियम

नमक रखने के नियम
2

रसोई में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में नमक अहम भूमिका निभाता है. नमक को कांच के बर्तन में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. लोहे या अन्य धातु के बर्तनों में नमक रखना अशुभ माना जाता है और इससे आर्थिक तंगी आ सकती है. नमक का बर्तन कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खालीपन दरिद्रता का प्रतीक है. 

3.कभी भी हथेली में रखकर न दें नमक

कभी भी हथेली में रखकर न दें नमक
3

पड़ोसियों को नमक देते समय, उसे हमेशा हाथ से देने के बजाय किसी बर्तन में देना चाहिए. वास्तु शास्त्र भी चेतावनी देता है कि दूसरे घर से नमक लेना दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है. विशेषज्ञ घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए शुक्रवार को नमक का बर्तन भरने की सलाह देते हैं. 

4.नमक, चीनी और मिर्च के लिए अलग-अलग भंडारण

नमक, चीनी और मिर्च के लिए अलग-अलग भंडारण
4

वास्तु शास्त्र सलाह देता है कि नमक, चीनी और मिर्च को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए. इन्हें एक ही बर्तन या जगह पर रखने से परिवार में कलह हो सकती है. खासकर, नमक और चीनी को एक साथ रखने से आर्थिक तंगी आती है. इन वस्तुओं को अलग-अलग रखने से रसोई में शांति और सद्भाव बना रहता है.

5.हल्दी का महत्व 

हल्दी का महत्व 
5

हल्दी सिर्फ़ एक पाक सामग्री नहीं है, बल्कि शुभता, समृद्धि और शांति का प्रतीक है. नमक के बर्तन की तरह, हल्दी का बर्तन भी कभी खाली नहीं होना चाहिए. हल्दी के बर्तन में एक सिक्का और तीन लौंग रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है. वास्तु के अनुसार, हल्दी गुरु का प्रतीक है, सिक्का देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और लौंग धन का प्रतीक है. ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों मिलकर घर में समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करते हैं.

6.साफ सफाई रखें

साफ सफाई रखें
6

साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ, इन वास्तु नियमों का पालन करने से रसोई में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है. महत्वपूर्ण वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और समृद्धि, मानसिक शांति और पारिवारिक सद्भाव का प्रवाह बढ़ता है. इसलिए, वास्तु के अनुसार रसोई घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद कर सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

Read More

