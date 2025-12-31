Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति

फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मुठभेड़ | यूपी के अमरोहा में बुर्के का मजाक, स्कूल में बुर्के में आपत्तिजनक डांस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मुस्लिम समुदाय की एक्शन की मांग
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 31, 2025, 08:12 AM IST
1.गणेश जी की पूजा
हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है. गणेश भगवान विघ्नहर्ता और बुद्धि के कारक है. उनकी पूजा अर्चना और वर्त करने से ग्रहों के राजकुमार बुध का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही वजह है कि बुधवार को गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए. इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं.
2.बुधवार को न करें इन चीजों का दान
बुधवार को दान करने का भी बड़ा महत्व है, लेकिन गलती से भी इन 3 चीजों का दान नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि बुधवार को इन चीजों के दान बुध देव नाराज हो जाते हैं. इससे कुंडली में बुधदोष लगता है. आइए जानते हैं किन चीजों का दान बुधवार को नहीं करना चाहिए.
3.हरी मूंग की दाल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी के साथ ही बुध ग्रह को समर्पित होता है. इसलिए इस दिन हरी मूंग का दान नहीं करना चाहिए. यह रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. बुधवार को हरी मूंग दान करने से कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है. व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
4.चावल का दान
ज्योतिष के अनुसार, चावल का संबंध चंद्र देव से है. इसलि बुधवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है. इससे मानसिक तनाव बढ़ने के साथ ही कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है.
5.काले तिल
ज्योतिष के अनुसार, काले तिल का संबंध शनिदेव होता है. वहीं बुध ग्रह बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं. इस लिए बुधवार को काले तिल का दान नहीं करना चाहिए. इससे जीवन में परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से