Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति

5 . काले तिल

ज्योतिष के अनुसार, काले तिल का संबंध शनिदेव होता है. वहीं बुध ग्रह बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं. इस लिए ​बुधवार को काले तिल का दान नहीं करना चाहिए. इससे जीवन में परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

