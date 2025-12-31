FacebookTwitterYoutubeInstagram
CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

धर्म

Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति

​हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है. इसमें दान को ही महादान माना गया है. इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, लेकिन जब भी बात दान की आती है तो बुधवार को दान करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मान्यता है कि बुधवार के दिन इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए..

नितिन शर्मा | Dec 31, 2025, 08:12 AM IST

1.गणेश जी की पूजा

गणेश जी की पूजा
1

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है. गणेश भगवान विघ्नहर्ता और बुद्धि के कारक है. उनकी पूजा अर्चना और वर्त करने से ग्रहों के राजकुमार बुध का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही वजह है कि बुधवार को गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए. इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं.

2.बुधवार को न करें इन चीजों का दान

बुधवार को न करें इन चीजों का दान
2

बुधवार को दान करने का भी बड़ा महत्व है, लेकिन गलती से भी इन 3 चीजों का दान नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि बुधवार को इन चीजों के दान बुध देव नाराज हो जाते हैं. इससे कुंडली में बुधदोष लगता है. आइए जानते हैं किन चीजों का दान बुधवार को नहीं करना चाहिए.

3.हरी मूंग की दाल

हरी मूंग की दाल
3

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी के साथ ही बुध ग्रह को समर्पित होता है. इसलिए इस दिन हरी मूंग का दान नहीं करना चाहिए. यह रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. बुधवार को हरी मूंग दान करने से कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है. व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

4.चावल का दान

चावल का दान
4

ज्योतिष के अनुसार, चावल का संबंध चंद्र देव से है. इसलि बुधवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है. इससे मानसिक तनाव बढ़ने के साथ ही कारोबार में नुकसान झेलना पड़ सकता है.

5.काले तिल

काले तिल
5

ज्योतिष के अनुसार, काले तिल का संबंध शनिदेव होता है. वहीं बुध ग्रह बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं. इस लिए ​बुधवार को काले तिल का दान नहीं करना चाहिए. इससे जीवन में परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
2025 में Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह से ऊपर हैं सिराज
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
