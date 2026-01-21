FacebookTwitterYoutubeInstagram
RRB NTPC Graduate Application Status: आरआरबी एनटीपीसी का एप्लिकेशन स्टेटस एक्टिव, आपका फॉर्म बोर्ड ने एक्सेप्ट किया या नहीं? ऐसे करें चेक

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और राजस्थान तक में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में करवट लेगा मौसम

Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?

प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश

नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

धर्म

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

नीम करोली बाबा बजरंगबली के बड़े भक्त थे. उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता था. यही वजह है कि आज भी लोग उनके उत्तराखंड स्थिति कैंची धाम पर पहुंचे हैं. बताया जाता है कि कैंची धाम पर पहुंचते ही भक्तों के सभी संकट और समस्याएं नष्ट हो जाती हैं. बाबा भक्तें की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.

नितिन शर्मा | Jan 21, 2026, 11:05 AM IST

1.नीम करोली बाबा 

नीम करोली बाबा 
1

इसी में आपको बता दें कि बाबा के कई प्रवचन और उनकी बताई बातें मिलती हैं. इसी में नीम करोली बाबा ने बताया था कि व्यक्ति के अच्छा समय आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं. इन चीजों का दिखना ही अच्छे समय आने का संकेत देता है. आइए जानते हैं. 

2.सपने में पितरों का दिखना

सपने में पितरों का दिखना
2

सपने में पितरों का दिखना कोई सामान्य घटना नहीं है. ये सपने कुछ अच्छा होने का संकेत देते हैं. मान्यता है कि अगर पितर सपने में दिखते हैं तो समझ लें कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आ पर बना हुआ है. वहीं इसमें पितरों का प्रसन्न दिखना ज्यादा महत्व रखता है.

3.साधु-संतों के दर्शन

साधु-संतों के दर्शन
3

अगर किसी व्यक्ति को सुबह सुबह अचानक ही साधु संतों का दर्शन हो जाये तो समझ लें कि जल्द ही आपका बुरा समय टलने वाला है. आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है. आपके जीवन को नई दिशा मिल सकती है. कहा जाता है कि यह जीवन में चली रही बाधाओं के दूर होने का संकेत देती हैं. 

4.पशु पक्षियों का घर आना

पशु पक्षियों का घर आना
4

​घर में अचानक से किसी पशु पक्षी का आना बेहद शुभ संकेत माना जाता है. इसमें मुख्य रूप से गौरैया या चिड़िया के घर में प्रवेश करना बेहद शुभ माना गया है. यह बताता है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली है. आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे.

5.भक्ति के आंसू

भक्ति के आंसू
5

अक्सर आपने देखा होगा कि किसी मंदिर या फिर घर में पूजा अर्चना करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगता है. ऐसा होने का अर्थ है कि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ ही जुड़ाव गहरा हो रहा है. यह आपके अंदर विश्वास भरने के साथ ही संकटों से निकलाने का काम करता है. 

6.अंतर्मन की आवाज

अंतर्मन की आवाज
6

जब भी कोई ​व्यक्ति किसी समस्या या संकट में फंस जाता है. उसे कोई हल नहीं मिलता. तब भगवान शक्ति मन के अंदर प्रवेश करके रास्ता दिखाती है. ऐसे में व्यक्ति को विचार और सुझाव मिलने लगते हैं, ये उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

