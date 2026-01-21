Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

6 . अंतर्मन की आवाज

जब भी कोई ​व्यक्ति किसी समस्या या संकट में फंस जाता है. उसे कोई हल नहीं मिलता. तब भगवान शक्ति मन के अंदर प्रवेश करके रास्ता दिखाती है. ऐसे में व्यक्ति को विचार और सुझाव मिलने लगते हैं, ये उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

