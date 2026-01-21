Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 21, 2026, 11:05 AM IST
1.नीम करोली बाबा
इसी में आपको बता दें कि बाबा के कई प्रवचन और उनकी बताई बातें मिलती हैं. इसी में नीम करोली बाबा ने बताया था कि व्यक्ति के अच्छा समय आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं. इन चीजों का दिखना ही अच्छे समय आने का संकेत देता है. आइए जानते हैं.
2.सपने में पितरों का दिखना
सपने में पितरों का दिखना कोई सामान्य घटना नहीं है. ये सपने कुछ अच्छा होने का संकेत देते हैं. मान्यता है कि अगर पितर सपने में दिखते हैं तो समझ लें कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आ पर बना हुआ है. वहीं इसमें पितरों का प्रसन्न दिखना ज्यादा महत्व रखता है.
3.साधु-संतों के दर्शन
अगर किसी व्यक्ति को सुबह सुबह अचानक ही साधु संतों का दर्शन हो जाये तो समझ लें कि जल्द ही आपका बुरा समय टलने वाला है. आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है. आपके जीवन को नई दिशा मिल सकती है. कहा जाता है कि यह जीवन में चली रही बाधाओं के दूर होने का संकेत देती हैं.
4.पशु पक्षियों का घर आना
घर में अचानक से किसी पशु पक्षी का आना बेहद शुभ संकेत माना जाता है. इसमें मुख्य रूप से गौरैया या चिड़िया के घर में प्रवेश करना बेहद शुभ माना गया है. यह बताता है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली है. आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे.
5.भक्ति के आंसू
अक्सर आपने देखा होगा कि किसी मंदिर या फिर घर में पूजा अर्चना करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगता है. ऐसा होने का अर्थ है कि आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ ही जुड़ाव गहरा हो रहा है. यह आपके अंदर विश्वास भरने के साथ ही संकटों से निकलाने का काम करता है.
6.अंतर्मन की आवाज
जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या या संकट में फंस जाता है. उसे कोई हल नहीं मिलता. तब भगवान शक्ति मन के अंदर प्रवेश करके रास्ता दिखाती है. ऐसे में व्यक्ति को विचार और सुझाव मिलने लगते हैं, ये उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
