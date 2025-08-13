जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

5 . भक्ति और प्रेम

नीम करौली बाबा कहते हैं कि, भक्ति ही सर्वोपरि है. प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही आप आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं. प्रेम और भक्ति से हर काम को सफल कर सकते हैं.

