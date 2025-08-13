जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
धर्म
Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 01:36 PM IST
1.नीम करौली बाबा के विचार
बाबा नीम करौली के विचारों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है. उन्होंने मुश्किलों को दूर करने और आसान जीवन के लिए कई बातें बताई हैं.
2.धैर्य और सहनशीलता
इंसान धैर्य और सहनशीलता से किसी भी कठिनाइ और समस्या को दूर कर सकता है. व्यक्ति को जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए.
3.साधना और ध्यान
जीवन में ध्यान और साधना करने वाले व्यक्ति मजबूत बनते हैं. मानसिक रूप से मजबूत होने और जीवन में शांति के लिए ध्यान और साधना करनी चाहिए.
4.सरल जीवन
व्यक्ति जितनी सुख-सुविधाओं की चाह रखता है जीवन उतना ही कठिन होता है. इंसान को सरल जीवन जीना चाहिए.
5.भक्ति और प्रेम
नीम करौली बाबा कहते हैं कि, भक्ति ही सर्वोपरि है. प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही आप आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं. प्रेम और भक्ति से हर काम को सफल कर सकते हैं.