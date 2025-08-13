Twitter
धर्म

जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

20 वीं सदी के महान संतों में से एक नीम करौली बाबा काफी प्रसिद्ध है. कई बड़ी हस्तियां भी उनकी भक्तों में से हैं. क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी बाबा नीम करौली कैंची धाम के दर्शन कर चुके हैं.

Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 01:36 PM IST

1.नीम करौली बाबा के विचार

नीम करौली बाबा के विचार
1

बाबा नीम करौली के विचारों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है. उन्होंने मुश्किलों को दूर करने और आसान जीवन के लिए कई बातें बताई हैं.
 

2.धैर्य और सहनशीलता

धैर्य और सहनशीलता
2

इंसान धैर्य और सहनशीलता से किसी भी कठिनाइ और समस्या को दूर कर सकता है. व्यक्ति को जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए.

3.साधना और ध्यान

साधना और ध्यान
3

जीवन में ध्यान और साधना करने वाले व्यक्ति मजबूत बनते हैं. मानसिक रूप से मजबूत होने और जीवन में शांति के लिए ध्यान और साधना करनी चाहिए.

4.सरल जीवन

सरल जीवन
4

व्यक्ति जितनी सुख-सुविधाओं की चाह रखता है जीवन उतना ही कठिन होता है. इंसान को सरल जीवन जीना चाहिए.
 

5.भक्ति और प्रेम

भक्ति और प्रेम
5

नीम करौली बाबा कहते हैं कि, भक्ति ही सर्वोपरि है. प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही आप आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं. प्रेम और भक्ति से हर काम को सफल कर सकते हैं.
 

6.Disclaimer

Disclaimer
6

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

