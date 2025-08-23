Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

5 . घमंड न करें

5

जो व्यक्ति घमंड करता है उसे कभी भी सही रास्ता नहीं मिलता है. इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए. जीवन में किसी भी चीज का घमंड करने से बचना चाहिए. आपको इन चारों आदतों को छोड़ देना चाहिए.