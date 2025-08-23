Twitter
सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग 

Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

धर्म

Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

20वीं सदी के महान संतों में से एक नीम करोली बाबा अपने विचारों से भक्तों को प्रभावित करते हैं. उन्होंने ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताया है जो इंसान को कामयाब होने से रोकती हैं.

Aman Maheshwari | Aug 23, 2025, 07:18 AM IST

1.इंसान की बुरी आदतें

इंसान की बुरी आदतें
1

इंसान की ये 4 बुरी आदतें उसे कामयाब होने से रोकती हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं. व्यक्ति को इन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

2.गुस्से में फैसला न लें

गुस्से में फैसला न लें
2

अगर आप गुस्से में फैसला लेते हैं तो यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है. गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. आपको इस बुरी आदत को बदलना चाहिए.

3.कभी लालच न करें

कभी लालच न करें
3

इंसान का स्वभाव लालची होता है लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. लालच करने से आप जीवन सुखी नहीं रह सकते हैं. ऐसे में इंसान की लालसा और बढ़ती रहती है.

4.अशांति को दूर करें

अशांति को दूर करें
4

अगर कोई इंसान अशांत रहता है तो इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है. आपको हमेशा खुश रहना चाहिए. अपनी इस आदत को आप आज ही बदल दें.

5.घमंड न करें

घमंड न करें
5

जो व्यक्ति घमंड करता है उसे कभी भी सही रास्ता नहीं मिलता है. इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए. जीवन में किसी भी चीज का घमंड करने से बचना चाहिए. आपको इन चारों आदतों को छोड़ देना चाहिए.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

