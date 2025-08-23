Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग
Aman Maheshwari | Aug 23, 2025, 07:18 AM IST
1.इंसान की बुरी आदतें
इंसान की ये 4 बुरी आदतें उसे कामयाब होने से रोकती हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं. व्यक्ति को इन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
2.गुस्से में फैसला न लें
अगर आप गुस्से में फैसला लेते हैं तो यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है. गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. आपको इस बुरी आदत को बदलना चाहिए.
3.कभी लालच न करें
इंसान का स्वभाव लालची होता है लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. लालच करने से आप जीवन सुखी नहीं रह सकते हैं. ऐसे में इंसान की लालसा और बढ़ती रहती है.
4.अशांति को दूर करें
अगर कोई इंसान अशांत रहता है तो इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है. आपको हमेशा खुश रहना चाहिए. अपनी इस आदत को आप आज ही बदल दें.
5.घमंड न करें
जो व्यक्ति घमंड करता है उसे कभी भी सही रास्ता नहीं मिलता है. इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए. जीवन में किसी भी चीज का घमंड करने से बचना चाहिए. आपको इन चारों आदतों को छोड़ देना चाहिए.