Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 05:33 PM IST
1.इन्हें नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन्हें बुरी नज़र लगने की संभावना ज़्यादा होती है. इनसे बचाव के लिए ज्योतिष में कई आसान उपाय बताए गए हैं. अगर आपके बच्चे को अक्सर नज़र दोष रहता है, तो ये उपाय बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
2.नज़र दोष दूर करने के कारगर उपाय
अगर आपके बच्चे को नज़र लग गई है और उनमें चिड़चिड़ापन, उदासी या हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक तांबे के बर्तन में पानी और ताज़े फूल भरकर बच्चे के सिर के चारों ओर 7 या 11 बार घुमाएँ, फिर पानी को किसी गमले में या किसी पौधे के पास डाल दें.
3.नमक का उपाय
एक चुटकी नमक लें और उसे बच्चे के सिर पर सात बार घुमाएँ. इसके बाद, नमक को शौचालय के पानी में फेंक दें. ऐसा माना जाता है कि इससे नज़र दोष का असर कम हो जाता है.
4.सूखी मिर्च और सरसों के दाने का उपाय
सूखी लाल मिर्च और सरसों के दाने लें, उन्हें बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाएँ और फिर जलते हुए कोयले या खुली लौ पर जला दें. अगर जलते समय तेज़ गंध आए, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है. अगर गंध न आए, तो माना जाता है कि बच्चे को सचमुच बुरी नज़र लगी है.
5.सिंदूर का उपाय
अगर आपके बच्चे को बार-बार नज़र लग जाती है, तो शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाएँ. हनुमानजी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर रोज़ाना बच्चे के माथे पर लगाएँ. ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी नज़र का असर काफ़ी कम हो जाता है.
6.फिटकरी और सरसों का उपाय
फिटकरी और सरसों को बच्चे के सिर के चारों ओर सात बार घुमाएँ और फिर गैस की आंच पर जला दें. मान्यता के अनुसार, इससे नज़र दोष का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
