FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, 1 और घायल ने सोमवार को दम तोड़ा | शेख हसीना को सजा-ए-मौत के ऐलान के बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

HomePhotos

धर्म

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

कभी-कभी बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं. मान्यताओं के अनुसार, ऐसा असामान्य व्यवहार नज़र दोष के कारण हो सकता है. छोटे बच्चे इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से नाज़ुक और आकर्षक होते हैं...

नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 05:33 PM IST

1.इन्हें नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है

इन्हें नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन्हें बुरी नज़र लगने की संभावना ज़्यादा होती है. इनसे बचाव के लिए ज्योतिष में कई आसान उपाय बताए गए हैं. अगर आपके बच्चे को अक्सर नज़र दोष रहता है, तो ये उपाय बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

Advertisement

2.नज़र दोष दूर करने के कारगर उपाय

नज़र दोष दूर करने के कारगर उपाय
2

अगर आपके बच्चे को नज़र लग गई है और उनमें चिड़चिड़ापन, उदासी या हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक तांबे के बर्तन में पानी और ताज़े फूल भरकर बच्चे के सिर के चारों ओर 7 या 11 बार घुमाएँ, फिर पानी को किसी गमले में या किसी पौधे के पास डाल दें.

3.नमक का उपाय

नमक का उपाय
3

एक चुटकी नमक लें और उसे बच्चे के सिर पर सात बार घुमाएँ. इसके बाद, नमक को शौचालय के पानी में फेंक दें. ऐसा माना जाता है कि इससे नज़र दोष का असर कम हो जाता है.

4.सूखी मिर्च और सरसों के दाने का उपाय

सूखी मिर्च और सरसों के दाने का उपाय
4

सूखी लाल मिर्च और सरसों के दाने लें, उन्हें बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाएँ और फिर जलते हुए कोयले या खुली लौ पर जला दें. अगर जलते समय तेज़ गंध आए, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है. अगर गंध न आए, तो माना जाता है कि बच्चे को सचमुच बुरी नज़र लगी है.

TRENDING NOW

5.सिंदूर का  उपाय

सिंदूर का  उपाय
5

अगर आपके बच्चे को बार-बार नज़र लग जाती है, तो शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाएँ. हनुमानजी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर रोज़ाना बच्चे के माथे पर लगाएँ. ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी नज़र का असर काफ़ी कम हो जाता है.

6.फिटकरी और सरसों का उपाय

फिटकरी और सरसों का उपाय
6

फिटकरी और सरसों को बच्चे के सिर के चारों ओर सात बार घुमाएँ और फिर गैस की आंच पर जला दें. मान्यता के अनुसार, इससे नज़र दोष का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE