Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

4 . सूखी मिर्च और सरसों के दाने का उपाय

सूखी लाल मिर्च और सरसों के दाने लें, उन्हें बच्चे के सिर के चारों ओर घुमाएँ और फिर जलते हुए कोयले या खुली लौ पर जला दें. अगर जलते समय तेज़ गंध आए, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है. अगर गंध न आए, तो माना जाता है कि बच्चे को सचमुच बुरी नज़र लगी है.