Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 20, 2025, 10:51 AM IST
1.कुछ विशिष्ट नियम और दिशानिर्देश हैं
हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में अखंड दीया (शाश्वत ज्योति) जलाना एक पवित्र अनुष्ठान है. यह ईश्वरीय उपस्थिति, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है. हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दीया जलता रहे और घर या मंदिर में शुभता लाए, कुछ विशिष्ट नियम और दिशानिर्देश हैं जिनका पालन करना आवश्यक है.
2.2025 की नवरात्रि कब शुरू होगी?
इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाई जाती है. इससे जुड़े कई नियम हैं. जानें इन नियमों के बारे में...
3.किस धातु का दीया होना चाहिए
अखंड ज्योति के लिए दीये का धातु बहुत मायने रखता है-
पीतल या तांबे के दीये : इन्हें शुभ माना जाता है क्योंकि ये सकारात्मक कंपन बढ़ाते हैं.
मिट्टी के दीये : पारंपरिक और बायोडिग्रेडेबल, लेकिन इसमें बार-बार तेल भरने की आवश्यकता होती है.
चांदी का दीया : विशेष पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और अत्यधिक पवित्र माना जाता है.
प्लास्टिक या कांच के दीयों से बचें : इनका उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि इनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है.
4.अखंड दीया स्थापित करने की दिशा क्या होनी चाहिए?
दीये को उसके आध्यात्मिक लाभ को अधिकतम करने के लिए उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए.
पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा : वास्तु और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आदर्श दिशा यही होती है.
भगवान की मूर्ति या पूजा कक्ष के पास : अखंड दीया हमेशा पूजा कक्ष में या किसी पवित्र स्थान के पास रखें.
दक्षिण दिशा में रखने से बचें : दक्षिण दिशा भगवान यम (मृत्यु) का प्रतिनिधित्व करती है, जो शुभ गतिविधियों के लिए आदर्श नहीं है.
हवा या विघ्न से दूर रखें : दीया ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां वह हवा या हलचल से आसानी से बुझ न जाए.
5. अखंड ज्योत के लिए कौन सा तेल या घी लें?
दीये में प्रयुक्त तेल और घी उसकी शुद्धता और प्रभावशीलता निर्धारित करती है:
शुद्ध गाय का घी : यह सबसे पवित्र माना जाता है और अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है.
तिल का तेल : शनि से संबंधित दोषों के लिए और शनि पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है.
सरसों का तेल : आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है.
नारियल तेल : दक्षिण भारतीय मंदिरों में दिव्य आशीर्वाद के लिए उपयोग किया जाता है.
रिफाइंड तेलों से बचें : इनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है.
6.अखंड ज्योत कि बत्ती कैसी होनी चाहिए?
अखंड दीये में प्रयुक्त बाती का चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए:
कपास की बत्ती : नियमित पूजा और अखंड दीयों के लिए सर्वोत्तम.
मौली (पवित्र धागा) बत्ती : विशेष प्रार्थनाओं और विशिष्ट देवताओं के लिए उपयोग किया जाता है.
कमल के तने की बत्ती : कुछ मंदिर अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है.
सिंथेटिक बत्ती से बचें : ये प्राकृतिक नहीं हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संरेखित नहीं हैं.
7.अखंड ज्योत निरंतर जलना सुनिश्चित करें
अखंड ज्योत निरंतर जलती रहे इसके लिए आपको -
तेल या घी नियमित रूप से भरें : तेल या घी खत्म होने से पहले जांचते रहें और दोबारा भरते रहें.
इसे ढक कर रखें : यदि संभव हो तो लौ को बुझने से बचाने के लिए कांच के आवरण का उपयोग करें.
अखंड ज्योति अकेला न छोड़ें : हमेशा सुनिश्चित करें कि कोई इसकी निगरानी कर रहा है.
8.अखंड दीया कौन जला सकता है?
अखंड ज्योत का दीया महिला और पुरुष दोनों इसे जला सकते हैं. कोई प्रतिबंध नहीं है. बस महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्योत न जलानी चाहिए न ही उसकी देखभाल करनी चाहिए.
9.घर पर अखंड ज्योत जले तो क्या न करें
अगर आप अपने घर में देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन 9 दिनों में घर में ताला न लगाएं न ही अखंड ज्योति जलता छोड़ घर से बाहर जाएं. अगर जाना पड़े तो किसी न किसी को ज्योत की देखरेख के लिए जरूर रखें. जब तक घर में अखंड ज्योति जलती रहे, तब तक घर की पवित्रता बनाए रखें, अर्थात इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से वाद-विवाद न करें, तथा घर में मांसाहारी भोजन और मदिरा न लाएं.
10.अगर गलती से अखड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें?
यदि अखण्ड ज्योति गलती से बुझ जाती है, तो यह कोई अपशकुन नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा दिखाने का क्षण है; तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगें, विश्वास के साथ पुनः जलाएं, और अपनी प्रार्थना पुनः शुरू करें. अखंड ज्योति के लिए एक बड़े दीपक का प्रयोग करें, जिसमें शुद्ध घी का प्रयोग हो. पास में एक छोटा दीपक भी जलाएं. यदि अखंड ज्योति बुझ जाए, तो उसे पुनः छोटे दीपक से जलाएं.
