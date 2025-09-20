Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

4 . अखंड दीया स्थापित करने की दिशा क्या होनी चाहिए?

4

दीये को उसके आध्यात्मिक लाभ को अधिकतम करने के लिए उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए.

पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा : वास्तु और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आदर्श दिशा यही होती है.

भगवान की मूर्ति या पूजा कक्ष के पास : अखंड दीया हमेशा पूजा कक्ष में या किसी पवित्र स्थान के पास रखें.

दक्षिण दिशा में रखने से बचें : दक्षिण दिशा भगवान यम (मृत्यु) का प्रतिनिधित्व करती है, जो शुभ गतिविधियों के लिए आदर्श नहीं है.

हवा या विघ्न से दूर रखें : दीया ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां वह हवा या हलचल से आसानी से बुझ न जाए.

