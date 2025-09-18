Navratri 2025: नवरात्रि में इन 7 चमत्कारी मंदिरों में 'सजीव' हो जाती हैं देवी, 9 दिन में एक बार जरूर जाएं यहां

1 . वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर

त्रिकूट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है और यहां नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. गुफा में तीन पिंडों के रूप में देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है. मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी विशेष रूप से जागृत होती हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.