Navratri 2025: नवरात्रि में इन 7 चमत्कारी मंदिरों में 'सजीव' हो जाती हैं देवी, 9 दिन में एक बार जरूर जाएं यहां

Navratri: नवरात्रि के दिनों में वैष्णो देवी से कामाख्या और ज्वालामुखी तक, भक्त कई शक्तिपीठों पर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं. नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा अपने भक्तों के बीच निवास करती है. आज हम आपको उन पवित्र स्थान के बारे में बताएंगे, जहां शक्ति की ऊर्जा विशेष रूप से प्रकट मानी जाती है.

Abhay Sharma | Sep 18, 2025, 05:51 PM IST

1.वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर

वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू और कश्मीर
1

त्रिकूट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है और यहां नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. गुफा में तीन पिंडों के रूप में देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है. मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी विशेष रूप से जागृत होती हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

2.चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश

चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश
2

कांगड़ा जिले के निकट चामुंडा देवी मंदिर देवी दुर्गा के उग्र रूप को समर्पित है और यहां नवरात्रि के दौरान निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं. भक्तों का मानना ​​है कि इस दौरान देवी स्वयं यहां उपस्थित रहती हैं और सभी बुरी शक्तियों का नाश कर भक्तों की रक्षा करती हैं. आशीर्वाद देती हैं. 

3.दक्षिणेश्वर काली मंदिर, पश्चिम बंगाल

दक्षिणेश्वर काली मंदिर, पश्चिम बंगाल
3

हुगली नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भव्य काली माता का केंद्र है और श्री रामकृष्ण परमहंस की स्मृति से जुड़ा है. नवरात्रि के दौरान, विशेष रूप से महाअष्टमी और महा नवमी के दिन, हजारों भक्त देवी भुवनेश्वरी के रूप में काली माता का आशीर्वाद लेने यहां आते हैं.

4.कामाख्या मंदिर, असम

कामाख्या मंदिर, असम
4

गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. जहां सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक देवी सती की योनि की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस मंदिर में सृजनात्मक शक्ति विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में जागृत होती है.

    5.अंबाजी मंदिर, गुजरात

    अंबाजी मंदिर, गुजरात
    5

    गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां देवी की मूर्ति की नहीं, बल्कि एक पवित्र यंत्र की पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान, यहां भजन, गरबा और भक्ति का एक अनोखा माहौल देखने को मिलता है.
     

    6.छतरपुर मंदिर, दिल्ली

    छतरपुर मंदिर, दिल्ली
    6

    दिल्ली स्थित यह विशाल मंदिर मां कात्यायनी को समर्पित है. नवरात्रि के दौरान यहां लाखों भक्त आते हैं. विशेष अनुष्ठान और भजन-कीर्तन मंदिर के वातावरण को दिव्य और पवित्र बनाते हैं. यहां पूरे नौ दिनों तक उत्सव का माहौल रहता है.

    7.ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश

    ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश
    7

    यह मंदिर अपनी प्राकृतिक ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है. बिना तेल या घी के चट्टानों से निकलने वाली ये ज्वालाएं देवी की साक्षात उपस्थिति मानी जाती हैं. नवरात्रि के दौरान यहां आस्था और भक्ति का उत्साह और भी गहरा हो जाता है. इस प्रकार, नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देवी के जागृत स्वरूप, शक्तिपीठों और भक्ति और भक्ति के संगम का एक दिव्य उत्सव है.

