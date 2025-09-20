FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

HomePhotos

धर्म

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

नवरात्र का नाम सुनते ही हर किसी के मन में भक्ति और उत्साह एक साथ प्रकट हो जाते हैं. हर कोई नौ दिन पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन रहता है. देशभर में नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. 

सुमित तिवारी | Sep 20, 2025, 07:56 PM IST

1.साल में चार बार मनाई जाती हैं नवदुर्गा

साल में चार बार मनाई जाती हैं नवदुर्गा
1

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्र साल में एक बार दो बार नहीं बल्कि चार बार मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, आषाढ़, आश्विन (शारदीय) और माघ महीने में नवरात्र मनाई जाती है. 
 

Advertisement

2.अलग-अलग महत्व

अलग-अलग महत्व
2

इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है वहीं अषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्र कहा जाता है. आज हम आपको चारों नवरात्र के अलग-अलग महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं. 

3.चैत्र नवरात्र

चैत्र नवरात्र
3

सबसे पहले चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष का आगाज होता है. ये हाल साल मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती हैं. इस नवरात्र के अंत में यानी नवमें दिन रामनवमी मनाई जाती है. इसी दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. 

4.अषाढ़ माह की नवदुर्गा

अषाढ़ माह की नवदुर्गा
4

इसके बाद अषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र जो जून या जुलाई में पड़ती है. इस नवरात्र में लोग मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा-उपासना करते हैं. इसका नाम 'गुप्त' इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें साधना और पूजा-पाठ खुलकर नहीं किए जाते. 

TRENDING NOW

5.शारदीय नवरात्र 

शारदीय नवरात्र 
5

अब शारदीय नवरात्र की बात करते हैं. ये अश्विन माह में होती है. जो कि सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है. इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव कहा जाता है. इस दौरान लोग जगह-जगह बड़े-बड़े पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित करते हैं. 

6. चौथी और आखिरी नवरात्र

चौथी और आखिरी नवरात्र
6

चौथी और आखिरी नवरात्र माघ महीने में आती है, इसे भी गुप्त नवरात्र ही कहा जाता है. आषाढ़ की तरह ही इसमें भी साधना और तपस्या का महत्व ज्यादा होता है. 
 

7.मौसम परिवर्तन से जुड़ाव

मौसम परिवर्तन से जुड़ाव
7

दरअसल हर नवरात्र का समय और मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ हैं. चैत्र और आश्विन यानी वसंत और शरद ऋतु के समय जब मौसम बदलता है. वहीं, माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्र भक्तों को ध्यान और साधना के जरिए आध्यात्मिक आशीर्वाद पाने का अवसर देती हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE