Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

7 . मौसम परिवर्तन से जुड़ाव

दरअसल हर नवरात्र का समय और मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ हैं. चैत्र और आश्विन यानी वसंत और शरद ऋतु के समय जब मौसम बदलता है. वहीं, माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्र भक्तों को ध्यान और साधना के जरिए आध्यात्मिक आशीर्वाद पाने का अवसर देती हैं.

