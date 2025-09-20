Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी
धर्म
सुमित तिवारी | Sep 20, 2025, 07:56 PM IST
1.साल में चार बार मनाई जाती हैं नवदुर्गा
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्र साल में एक बार दो बार नहीं बल्कि चार बार मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, आषाढ़, आश्विन (शारदीय) और माघ महीने में नवरात्र मनाई जाती है.
2.अलग-अलग महत्व
इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है वहीं अषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्र कहा जाता है. आज हम आपको चारों नवरात्र के अलग-अलग महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं.
3.चैत्र नवरात्र
सबसे पहले चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष का आगाज होता है. ये हाल साल मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती हैं. इस नवरात्र के अंत में यानी नवमें दिन रामनवमी मनाई जाती है. इसी दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था.
4.अषाढ़ माह की नवदुर्गा
इसके बाद अषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र जो जून या जुलाई में पड़ती है. इस नवरात्र में लोग मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा-उपासना करते हैं. इसका नाम 'गुप्त' इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें साधना और पूजा-पाठ खुलकर नहीं किए जाते.
5.शारदीय नवरात्र
अब शारदीय नवरात्र की बात करते हैं. ये अश्विन माह में होती है. जो कि सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है. इसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव कहा जाता है. इस दौरान लोग जगह-जगह बड़े-बड़े पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित करते हैं.
6. चौथी और आखिरी नवरात्र
चौथी और आखिरी नवरात्र माघ महीने में आती है, इसे भी गुप्त नवरात्र ही कहा जाता है. आषाढ़ की तरह ही इसमें भी साधना और तपस्या का महत्व ज्यादा होता है.
7.मौसम परिवर्तन से जुड़ाव
दरअसल हर नवरात्र का समय और मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ हैं. चैत्र और आश्विन यानी वसंत और शरद ऋतु के समय जब मौसम बदलता है. वहीं, माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्र भक्तों को ध्यान और साधना के जरिए आध्यात्मिक आशीर्वाद पाने का अवसर देती हैं.