HomePhotos

धर्म

Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील

जीवन में बैलेंस बेहद जरूरी है. इसमें आपके 9 ग्रह अहम भूमिका निभाते हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार बताती हैं कि 9 ग्रहों की एनर्जी एक साथ आती है. इससे मन शांत होने के साथ ही कर्म ठीक रहते हैं, लेकिन कई बार ग्रहों में बदलाव के चलते कुंडली में दोष लगने पर व्यक्ति को अशांति और समस्याएं होने लगती है

नितिन शर्मा | Jan 26, 2026, 03:56 PM IST

1.दोष दूर होने के साथ ही मिलेगा लाभ

दोष दूर होने के साथ ही मिलेगा लाभ
1

अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष से लेकर मन अशांत, तनाव और बीमारी रहती है तो नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप या सुनना शुरू कर दें. ज्योतिषाचार्य बताती हैं कि इन मंत्रों के जाप मात्र से मन की शांति, तनाव से मुक्ति और सभी दोष दूर होते हैं. जीवन में स्पष्टता के साथ ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

2.सूर्य मंत्र 

सूर्य मंत्र 
2

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः

ॐ- ब्रह्मांडीय चेतना
ह्रां ह्रीं ह्रौं- (ऊर्जा, तेज, आत्मबल)
सः- दिव्य शक्ति का आवाहन
सूर्याय नमः- सूर्यदेव को नमन
सूर्य मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं तेज, ऊर्जा और जीवन शक्ति के स्त्रोत सूर्य भगवान को नमन करता हूं. 

सूर्य मंत्र का भावार्थ
यह सूर्य मंत्र आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, नेतृत्व और जीवन ऊर्जा को जागृत करता है.

3.चंद्र मंत्र घटक

चंद्र मंत्र घटक
3

ऊं- ब्रह्मांडीय चेतना
श्रां श्रीं श्रौं- बीज शब्द (शांति, मन, भावना)
सां- दिव्य शक्ति का आवाहन
चंद्रमसे नम: चंद्र देव को नमन
चंद्र मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं शीतलता, शांत और मन को काबू करने वाले चंद्र देव को नमन करता हूं. 

चंद्र मंत्र का भावार्थ
इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और करुणा की प्राप्ति होती है. 

4.मंगल मंत्र 

मंगल मंत्र 
4

ऊं क्रां, क्रीं, क्रौं सः भौमाय नमः

मंगल मंत्र घटक

ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना
क्रां, क्रीं, क्रौं - बीज शब्द (शक्ति, साहस और ऊर्जा)
सः - दिव्य शक्ति का आवाहन
भौमाय नमः मंगल देव को नमन
मंगल मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं निडरता और पराक्रम के प्रतीक मंगल को नमन करता हूं.

मंगल मंत्र का भावार्थ
इस मंत्र के जाप से डर, आलस्य और क्रोध को नियंत्रित करने के साथ साहस की प्राप्ति होती है.

5.बुध मंत्र 

बुध मंत्र 
5

ऊं ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः

बुध मंत्र घटक

ऊं ब्रह्मांडीय चेतना
ब्रां ब्रीं ब्रौं (बुद्धि, वाणी, तर्क)
सः दिव्य शक्ति का आवाहन
बुधाय नमः बुध देव का नमन
बुध मंत्र का शाब्दिक  अर्थ
मैं बुद्धि और वाणी के देवता बुध देव को नमन करता हूं.

बुध मंत्र का भावार्थ
यह मंत्र वाणी, स्मरण शक्ति, व्यापार और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है. 

6.गुरु मंत्र

गुरु मंत्र
6

ऊं ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः

गुरु मंत्र घटक

ऊं- ब्रह्मांडीय चेतना
ग्रां ग्रीं ग्रौं - बुद्धि, वाणी, तर्क
सः  दिव्य शक्ति का आवाहन
गुरवे नमः गुरु देव को नमन
गुरु मंत्र का शाब्दिक  अर्थ
मैं ज्ञान और धर्म के प्रतीक गुरु को नमन करता हूं.

गुरु मंत्र का भावार्थ
इस मंत्र के जाप से ज्ञान, सौभाग्य और आध्यात्मिकता में उन्नति होती है.

7.शुक्र मंत्र 

शुक्र मंत्र 
7

ऊं द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः

शुक्र मंत्र का घटक

ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना
द्रां द्रीं द्रौं -सौंदर्य, प्रेम और कला
सः दिव्य शक्ति का आवाहन
शुक्राय नमः शुक्र देव को नमन
शुक्र मंत्र का शाब्दिक  अर्थ
इस मंत्र का अर्थ है कि, मैं प्रेम और सौंदर्य के देवता शुक्र को नमन करता हूं. 

शुक्र मंत्र का भावार्थ
यह मंत्र प्रेम, विवाह, कला और भौतिक सुखों में उन्नति करता है.

8.शनि मंत्र 

शनि मंत्र 
8

ऊं प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

शनि मंत्र का घटक

ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना
प्रां प्रीं प्रौं - कर्म और अनुशासन
सः - दिव्य शक्ति का आवाहन
शनैश्चराय नमः -शनि देव को नमन
शनि मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं कर्म और न्याय के देवता शनि देव को नमन करता हूं. 

शनि मंत्र का भावार्थ
इस मंत्र के जाप से कष्टों में धैर्य, स्थिरता और न्याय प्रदान होता है.

9.राहु मंत्र

राहु मंत्र
9

ऊं रां राहवे नमः

राहु मंत्र घटक

ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना
रां -रहस्यमय शक्ति
राहवे नमः - राहु देव को नमन
राहु मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं भ्रम और परिवर्तन के कारक राहु को नमन करता हूं. 

राहु मंत्र का भावार्थ
यह मंत्र डर, भ्रम, अचानक समस्याओं से रक्षा करते है.

10.केतु मंत्र

केतु मंत्र
10

ऊं कें केतवे नमः

केतु मंत्र का घटक
ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना
कें - मोक्ष, वैराग्य
केतवे नमः - केतु देव को नमन
केतु मंत्र का शाब्दिक अर्थ
मैं वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रतीक केतु को नमन करता हूं. 

केतु मंत्र का भावार्थ
यह मंत्र आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान के प्रतीक केतु को नमन करता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

