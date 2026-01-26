Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील

10 . केतु मंत्र

10

ऊं कें केतवे नमः

केतु मंत्र का घटक

ऊं - ब्रह्मांडीय चेतना

कें - मोक्ष, वैराग्य

केतवे नमः - केतु देव को नमन

केतु मंत्र का शाब्दिक अर्थ

मैं वैराग्य और आत्मज्ञान के प्रतीक केतु को नमन करता हूं.

केतु मंत्र का भावार्थ

यह मंत्र आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान के प्रतीक केतु को नमन करता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

