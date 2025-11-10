Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 10, 2025, 12:51 PM IST
1.मेल न खाने पर आती हैं बाधाएं
अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके मूलांक के अनुकूल नहीं है या पूरे नाम का योग मूलांक से मेल नहीं खाता है तो तरक्की में मुश्किलें आ सकती हैं. दो विपरीत अंकों या शत्रु अंकों का प्रभाव जीवन में संघर्ष और परेशानियां बढ़ा सकता है. आज हम मूलांक 2 वालों के लिए नाम के शुभ अक्षरों के बारे में जानेंगे.
2.ऐसे जानें मूलांक
यदि आपके शिशु का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो उसके नाम का पहला अक्षर मूलांक 2 के अनुरूप रखना आवश्यक है. मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है और जिनकी जन्मतिथि 2, 11, 20 या 29 है, उनका मूलांक 2 होता है. उदाहरण के लिए, 11 का मूल अंक 1+1=2 है. 29 का मूल अंक 2+9=11 और 1+1=2 है. अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना जाता है. इसलिए मूलांक 2 वाले बच्चों के नाम का पहला अक्षर चंद्रमा के मित्र ग्रहों से संबंधित अंकों का होना चाहिए. शत्रु ग्रहों से संबंधित अक्षर परेशानी का कारण बन सकते हैं.
3.मूलांक 2 के शत्रु और रिश्तों की समस्याएं
मूलांक 2 के शत्रु या विरोधी मूलांक 4, 8 और 9 माने जाते हैं. 4 का स्वामी राहु है. 8 का स्वामी शनि है. 9 का स्वामी मंगल है. मूलांक 2 के लोग कोमल हृदय और भावुक होते हैं. इनका दिमाग हमेशा बदलता रहता है और ये दिल से काम करते हैं. राहु की बुद्धि बहुत तेज होती है, जो चंद्रमा की भावनाओं के अनुकूल नहीं होती है. शनि व्यावहारिक बात करते हैं, जो चंद्रमा की भावनाओं को नहीं समझ सकते. मंगल में बहुत ऊर्जा और आवेग है, वह केवल काम की बात करते हैं, जो चंद्रमा को परेशान करता है. वह भावनाओं को नहीं समझते हैं.
4.मूलांक 2 वालों का इन अक्षरों से शुरू होने वाला नाम न रखें
अंक ज्योतिष में प्रत्येक अक्षर का एक मान होता है. इन मानों के आधार पर, D, M, T, F और P अक्षरों से शुरू होने वाले नाम अंक 2 वालों को नहीं देने चाहिए. D, M, T का मान 4 होता है. F और P का मान 8 होता है. I और R का मान 9 माना जाता है. ये सभी अक्षर अंक 2 के विपरीत स्वभाव और गुणों वाले होते हैं.
5.मूलांक 2 के लिए शुभ अक्षर
मूलांक 2 के मित्र मूलांक 1, 3, 5, 6 और 7 हैं. इसी के आधार पर नाम चुनना चाहिए. 1 का स्वामी सूर्य है. 3 का स्वामी बृहस्पति है. 5 का स्वामी बुध है. 6 का स्वामी शुक्र है. 7 का स्वामी केतु है. इसी के आधार पर यदि मूलांक 2 का नाम शुभ अक्षरों A, I, J, Q, Y, B, K, R, C, G, L, S, E, H, N, X, U, V, W, O और Z से शुरू होता है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं.
6.नाम के पहले अक्षर का क्या
नाम का पहला अक्षर, मूलांक और भाग्यांक का मेल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है. अगर आपका नाम किसी शुभ अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. आप किसी अंकशास्त्री से अपना नाम सही करवा सकते हैं. वे आपके मूलांक और भाग्यांक के मिलान के लिए नाम में छोटे-मोटे बदलाव करने की सलाह देते हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
