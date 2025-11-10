Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

2 . ऐसे जानें मूलांक

2

यदि आपके शिशु का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो उसके नाम का पहला अक्षर मूलांक 2 के अनुरूप रखना आवश्यक है. मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है और जिनकी जन्मतिथि 2, 11, 20 या 29 है, उनका मूलांक 2 होता है. उदाहरण के लिए, 11 का मूल अंक 1+1=2 है. 29 का मूल अंक 2+9=11 और 1+1=2 है. अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना जाता है. इसलिए मूलांक 2 वाले बच्चों के नाम का पहला अक्षर चंद्रमा के मित्र ग्रहों से संबंधित अंकों का होना चाहिए. शत्रु ग्रहों से संबंधित अक्षर परेशानी का कारण बन सकते हैं.