FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Indian Railway: चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

HomePhotos

धर्म

Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है और हमारे नाम का पहला अक्षर भी बहुत विशेष होता है. जन्मतिथि से जब हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा नाम हमारे मूलांक से मेल खाता है या नहीं. क्योंकि इन दोनों एक दूरे के अनुकूल होने पर कई शुभ योग बनते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 10, 2025, 12:51 PM IST

1.मेल न खाने पर आती हैं बाधाएं

मेल न खाने पर आती हैं बाधाएं
1

अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके मूलांक के अनुकूल नहीं है या पूरे नाम का योग मूलांक से मेल नहीं खाता है तो तरक्की में मुश्किलें आ सकती हैं. दो विपरीत अंकों या शत्रु अंकों का प्रभाव जीवन में संघर्ष और परेशानियां बढ़ा सकता है. आज हम मूलांक 2 वालों के लिए नाम के शुभ अक्षरों के बारे में जानेंगे.

Advertisement

2.ऐसे जानें मूलांक

ऐसे जानें मूलांक
2

यदि आपके शिशु का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो उसके नाम का पहला अक्षर मूलांक 2 के अनुरूप रखना आवश्यक है. मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है और जिनकी जन्मतिथि 2, 11, 20 या 29 है, उनका मूलांक 2 होता है. उदाहरण के लिए, 11 का मूल अंक 1+1=2 है. 29 का मूल अंक 2+9=11 और 1+1=2 है. अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना जाता है. इसलिए मूलांक 2 वाले बच्चों के नाम का पहला अक्षर चंद्रमा के मित्र ग्रहों से संबंधित अंकों का होना चाहिए. शत्रु ग्रहों से संबंधित अक्षर परेशानी का कारण बन सकते हैं.

3.मूलांक 2 के शत्रु और रिश्तों की समस्याएं

मूलांक 2 के शत्रु और रिश्तों की समस्याएं
3

मूलांक 2 के शत्रु या विरोधी मूलांक 4, 8 और 9 माने जाते हैं. 4 का स्वामी राहु है. 8 का स्वामी शनि है. 9 का स्वामी मंगल है. मूलांक 2 के लोग कोमल हृदय और भावुक होते हैं. इनका दिमाग हमेशा बदलता रहता है और ये दिल से काम करते हैं. राहु की बुद्धि बहुत तेज होती है, जो चंद्रमा की भावनाओं के अनुकूल नहीं होती है. शनि व्यावहारिक बात करते हैं, जो चंद्रमा की भावनाओं को नहीं समझ सकते. मंगल में बहुत ऊर्जा और आवेग है, वह केवल काम की बात करते हैं, जो चंद्रमा को परेशान करता है. वह भावनाओं को नहीं समझते हैं.

4.मूलांक 2 वालों का इन अक्षरों से शुरू होने वाला नाम न रखें

मूलांक 2 वालों का इन अक्षरों से शुरू होने वाला नाम न रखें
4

अंक ज्योतिष में प्रत्येक अक्षर का एक मान होता है. इन मानों के आधार पर, D, M, T, F और P अक्षरों से शुरू होने वाले नाम अंक 2 वालों को नहीं देने चाहिए. D, M, T का मान 4 होता है. F और P का मान 8 होता है. I और R का मान 9 माना जाता है. ये सभी अक्षर अंक 2 के विपरीत स्वभाव और गुणों वाले होते हैं.
 

TRENDING NOW

5.मूलांक 2 के लिए शुभ अक्षर

मूलांक 2 के लिए शुभ अक्षर
5

मूलांक 2 के मित्र मूलांक 1, 3, 5, 6 और 7 हैं. इसी के आधार पर नाम चुनना चाहिए. 1 का स्वामी सूर्य है. 3 का स्वामी बृहस्पति है. 5 का स्वामी बुध है. 6 का स्वामी शुक्र है. 7 का स्वामी केतु है. इसी के आधार पर यदि मूलांक 2 का नाम शुभ अक्षरों A, I, J, Q, Y, B, K, R, C, G, L, S, E, H, N, X, U, V, W, O और Z से शुरू होता है, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं.

6.नाम के पहले अक्षर का क्या

नाम के पहले अक्षर का क्या
6

नाम का पहला अक्षर, मूलांक और भाग्यांक का मेल होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है. अगर आपका नाम किसी शुभ अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. आप किसी अंकशास्त्री से अपना नाम सही करवा सकते हैं. वे आपके मूलांक और भाग्यांक के मिलान के लिए नाम में छोटे-मोटे बदलाव करने की सलाह देते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
Indian Railway: चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा
चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा
UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’
UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’
HTET Result 2025: हरियाणा TET का रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
HTET Result 2025: हरियाणा TET का रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
Gemology: पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते
पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE