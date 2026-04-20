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Numerology: इस मूलांक के लोगों की सोच होती है 'आउट ऑफ द बॉक्स', बस इस एक कमी से रह जाते हैं पीछे

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Numerology: इस मूलांक के लोगों की सोच होती है 'आउट ऑफ द बॉक्स', बस इस एक कमी से रह जाते हैं पीछे

Numerology - Mulank 4 Traits: आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. ऐसे लोग, जो रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और बगावत करने से पीछे नहीं हटते. आइए जानते हैं इस मूलांक के बारे में...

Abhay Sharma | Apr 20, 2026, 07:26 PM IST

1.आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं इस मूलांक के लोग

आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं इस मूलांक के लोग
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अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के ग्रह स्वामी राहु हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में एक छाया ग्रह माना गया है. अंक ज्योतिष शास्त्र में इस मूलांक को मेहनती के साथ-साथ क्रांतिकारी लीक से हटकर सोचने वाला माना गया है. (AI Image) 

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2.इनमें होती हैं ये खास बातें 

इनमें होती हैं ये खास बातें 
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों की कुछ खास बातें इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं. ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं और योजना बनाकर अपने कामों को अंजाम देते हैं. इन्हें हर काम रूटीन से करना पसंद होता है और व्यवस्थित वातावरण में यह बेहतर काम कर पाते हैं. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले यह लोग बहुत बारीकी से सोचते हैं.  

3.अचानक आने वाले बदलावों का डटकर करते हैं सामना 

अचानक आने वाले बदलावों का डटकर करते हैं सामना 
3

मूलांक 4 वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और तकनीकी या दार्शनिक क्षेत्रों में यह लोग क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा इस मूलांक के लोग जीवन में अचानक आने वाले बदलावों का डटकर सामना करते हैं. ये लोग काम को आधे में छोड़ने में विश्वास नहीं रखते  हैं. मूलांक 4 के जातक स्थापित नियमों, परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और बगावत करने से कभी कतराते नहीं हैं. 
 

4.इस एक कमजोरी से रह जाते हैं पीछे

इस एक कमजोरी से रह जाते हैं पीछे
4

हालांकि, इस मूलांक के लोग थोड़े रूढ़िवादी सोच और शक्की स्वभाव के होते हैं. यही इनकी कमजोरी मानी जाती है. इसके अलावा यह लोग जल्दी से किसी दूसरों के विचारों से सहमत नहीं होते और अंक ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विद्रोही भी माना गया है. कभी-कभी यह लोग बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं, जो इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है. 

 

TRENDING NOW

5.क्या होता है इनके लिए शुभ रंग, कलर और दिन?  

क्या होता है इनके लिए शुभ रंग, कलर और दिन?  
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अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों के लिए  4,13,22 व 31 तारीखे और रविवार, सोमवार, शनिवार और बुधवार के दिन शुभ रहते हैं. इसके अलावा रंगों की बात करें तो इनके लिए नीला, खाकी व भूरा रंग अनुकूल होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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