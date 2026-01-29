Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

धर्म
Abhay Sharma | Jan 29, 2026, 10:09 PM IST
1.मूलांक 4
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 है, तो उनका मूलांक 4 होता है. इस मूलांक के लोगों को 2026 में सफलता और स्थिरता पाने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा.
2.Discipline और Planning ज़रूरी
2026 में मूलांक 4 वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन और सही प्लानिंग, यही इस साल इनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. इसलिए रूटीन बनाकर चलें, काम को व्यवस्थित रखें और धैर्य बनाए रखें. .
3.Career में मेहनत का फल
इसके अलावा मूलांक 4 के लोगों को करियर में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट से बचना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है. अंक ज्योतिष के अनुसार, संरचित तरीके से काम करेंगे तो धीरे-धीरे बड़ी सफलता मिलेगी.
4.पैसों को लेकर सतर्क रहें
इस साल मूलांक 4 के लोगों के लिए पैसे बचाना और जोखिम भरे निवेश से दूर रहना बेहतर रहेगा. इसलिए आप लॉन्ग-टर्म प्लान बनाएं और प्रैक्टिकल फैसले लें. इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं.
5.रिश्तों में जमीन से जुड़े रहें
मूलांक 4 के लोग रिश्तों में जिद और ईगो को कंट्रोल करें, भरोसा धीरे-धीरे बनाएं और चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से मोड़ने से बचें. इससे आप रिश्ते में बढ़ती दीवार का तोड़ सकते हैं.
6.Realistic Goals अपनाएं
इसके अलावा अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोगों को 2026 में Realistic Goals तय करना चाहिए. ऐसा लक्ष्य बनाएं जो हासिल हो सके, उसी पर फोकस करें और जल्दबाज़ी में रिस्क लेने से बचें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से