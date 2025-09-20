पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

1 . मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत के साथ पहुंचे गया जी

उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बिहार के गया जी धाम में अपने पूज्य पिता धीरूभाई अंबानी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण की रस्में पूरी कीं. इसके बाद उन्होंने वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को जो दान-दक्षिणा दी, वह भी चर्चा का विषय बन गया. आइए जानते हैं कि इस विशेष पूजा में किन सामग्रियों का उपयोग हुआ और अंबानी परिवार ने पुरोहितों को क्या भेंट किया.