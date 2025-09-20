जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
Bigg Boss 19: क्या Tanya Mittal हैं सबसे महंगी कंटेस्टेंट? जानिए किसे मिल रही कितनी फीस!
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 घायल, यहां देखें वीडियो
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम
Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद
कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है
कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह
Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए
धर्म
Pragya Bharti | Sep 20, 2025, 12:23 PM IST
1.मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत के साथ पहुंचे गया जी
उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बिहार के गया जी धाम में अपने पूज्य पिता धीरूभाई अंबानी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण की रस्में पूरी कीं. इसके बाद उन्होंने वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को जो दान-दक्षिणा दी, वह भी चर्चा का विषय बन गया. आइए जानते हैं कि इस विशेष पूजा में किन सामग्रियों का उपयोग हुआ और अंबानी परिवार ने पुरोहितों को क्या भेंट किया.
2.पिंडदान के बाद अंबानी ने तीर्थ पुरोहितों को दिया विशेष दान
पिंडदान के बाद पुरोहितों और ब्राह्मणों को दान देना अनिवार्य माना जाता है. मुकेश अंबानी ने वहां के तीर्थ पुरोहितों को अत्यधिक आदर के साथ दान-दक्षिणा अर्पित की. वहां मौजूद बड़ी संख्या में पुरोहितों को सम्मानपूर्वक लिफाफे में नकद राशि दी गई. इसके अलावा, मुकेश अंबानी में 3 सोने की भारी अंगूठी और कुछ बर्तनों का भी दान किया.
3.श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति ने अंबानी को दिया भेंट
अंत में श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति द्वारा मुकेश अंबानी को विष्णु चरण चिह्न व अंग वस्त्र भेंट किया गया. दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सीधे मंदिर परिसर में पहुंचे.
4.अंबानी ने विधि-विधान से किया पिंडदान
विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने बताया कि अंबानी पिता-पुत्र ने अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की. विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करना अति दुर्लभ और पुण्य का कार्य माना जाता है. मुकेश अंबानी ने पूरे विधि-विधान से यह कर्मकांड संपन्न किया. उन्होंने फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट में कर्मकांड किया.
5.पुरोहितों की देखरेख में अंबानी ने किया पिंडदान व तर्पण
मुकेश अंबानी ने यहां विशेष तीर्थ पुरोहितों की देखरेख में अनुष्ठान संपन्न किया. पिंडदान की प्रक्रिया में सबसे पहले तर्पण किया जाता है, जिसके बाद विधि-विधान से पिंडदान होता है. यह पूजा पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनके ऋण को चुकाने का एक तरीका माना जाता है.
6.पूजा में इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्रियां
पिंडदान की रस्म मुख्य रूप से जौ के आटे या चावल के आटे से बने पिंडों से पूरी की गई. इन पिंडों को देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया गया. पूजा में अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का भी इस्तेमाल हुआ. तिल, जौ, कुश, फूल, फल, मिठाई और गंगाजल आदि, इन सामग्रियों के साथ, पुरोहितों द्वारा विशेष वैदिक मंत्रों का जाप किया गया ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके.
7.गया जी पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान क्यों है?
सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, गया जी को पितरों की मुक्ति का सर्वोच्च धाम माना जाता है. यहां फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. स्वयं भगवान राम ने भी यहां अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था. मुकेश अंबानी का गया जी आकर यह अनुष्ठान करना इस स्थान की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है.