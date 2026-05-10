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Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव

मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव

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धर्म

Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव

वैसे तो हर दिन मां का है. मां की ममता किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, लेकिन हर साल 10 मई को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग अपनी मां को मदर्स डे विश करने के साथ ही उनकी ममता के पलों को याद करते हैं. वहीं ज्योतिष से देखें तो कई राशियां ऐसी हैं, जिसके जातक मां के बेहद करीब होते हैं...

Nitin Sharma | May 10, 2026, 03:26 PM IST

1.मदर्स डे

मदर्स डे
1

बच्चे मां के लिए सबसे खास और विशेष होती है. मां के रूप में महिला अपने बच्चों पर पूरी ममता को लुटाती है. यही वजह है कि उसकी तुलना धरती पर भगवान से की जाती है. मदर्स डे पर हर कोई अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उन्हें स्पेशल फील कराता है.

(Credit Image AI)

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2.मां से होता है खास लगाव

मां से होता है खास लगाव
2

इसी में कुछ ऐसी राशियां हैं, जिसके लोग मां के दिल पर राज करते हैं. वह हर पल और क्षण में मां का ध्यान करते हैं और खूब प्यार देते हैं. इनका जीवनभर लगाव अपनी मां से बना रहता है. आइए जानते हैं वो राशियां

(Credit Image AI)

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
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मिथुन राशि वाले अपनी मां के साथ एक खास जुड़ाव रखते हैं. इन लोगों में के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव होता है. इनकी कुंडली में चंद्र ग्रह के मजबूत होने पर ये अपनी मां से खूब प्यार और ममता पाते हैं. जीवन में मां का भी पूरा ध्यान रखते हैं. 

(Credit Image AI)

4.कर्क राशि

कर्क राशि
4

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह है. चंद्रमा को मां का कारक माना गया है. यही वजह है कि इस राशि के लोगों का मां के साथ गहरा जुड़ाव होता है. ऐसे लोग जीवनभर मां की सेवा करते हैं. उनका साथ निभाते हैं. उन्हें हर चीज में आगे रखते हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
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इस राशि के लोग अपनी मां को लेकर बहुत ही वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने देते हैं, लेकिन मां का दिल से सम्मान करते हैं. मां को मनाने में माहिर होने के साथ ही उनकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. 

(Credit Image AI)

6.मीन राशि

मीन राशि
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इस राशि के लोग मां को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं. ये मां को गुरु के समान मानने के साथ ही उनका जीवनभर आदर और सम्मान करते हैं. इनके लिए ममता की डोर सबसे बड़ा धन होती है.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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