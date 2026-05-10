Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव

6 . मीन राशि

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इस राशि के लोग मां को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं. ये मां को गुरु के समान मानने के साथ ही उनका जीवनभर आदर और सम्मान करते हैं. इनके लिए ममता की डोर सबसे बड़ा धन होती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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