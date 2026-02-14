Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें

7 . रुद्राभिषेक का आध्यात्मिक महत्व

शिव पुराण के अनुसार, रुद्राभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है और रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. साथ ही धन, सफलता और सुख-समृद्धि का योग बनता है. इसके साथ ही पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति मिलती है.

महाशिवरात्रि 2026 पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय 15 फरवरी शाम से 16 फरवरी सुबह तक रहेगा. चार प्रहर पूजा का विशेष महत्व है और भद्रा काल शिव पूजा के लिए बाधक नहीं है. यदि विधि-विधान से अभिषेक और मंत्र जाप किया जाए, तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.