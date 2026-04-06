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Chandra Gochar 2026: चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन

वैदिक ज्योतिष में मन और ​मस्तिष्क के कारक चंद्रमा को सबसे ज्यादा चाल बदलने वाला ग्रह माना गया है. चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपनी चाल बदल देते हैं. इस महीने में चंद्र देव एक या दो नहीं बल्कि 19 बार अपनी चाल बदल देंगे. चंद्रमा गोचर का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क, सुख और मानसिक स्थिति पर पड़ता है...

Nitin Sharma | Apr 06, 2026, 10:19 AM IST

1.चंद्रमा के गोचर का प्रभाव

चंद्रमा के गोचर का प्रभाव
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चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कई राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. इनमें 5 राशियां ऐसी हैं, जिन पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव पड़ेगा. इनका भाग्य साथ देने के साथ ही कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी. पैसा और मान सम्मान मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां...

(Credit Image AI)

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2.मेष राशि

मेष राशि
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चंद्रमा का गोचर मेष राशि वालों के लिए एनर्जी और नये अवसर लेकर आएगा. इन्हें करियर में सफलता मिलेगी. इस दौरान लिये गये फैसले नौकरी से लेकर व्यापार में बड़ा लाभ दे सकते हैं. रुके हुए काम बनेंगे. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. अचानक कोई यात्रा का प्लान बनेगा, जिससे धन की प्राप्ति हो सकती है.

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

मिथुन राशि वालों पर चंद्रमा की विशेष कृपा होगी. चंद्रमा के गोचर से इस महीने मिथुन वालों का मन से लेकर मस्तिष्क तक शांत रहेगा. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत ही शुभ रहेगा. पुराने दोस्तों से सहयोग मिल सकता है. रुके हुए काम बनेंगे. यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. 

4.सिंह राशि 

सिंह राशि 
4

सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल रहेगा. इस समय में इनकम से लेकर मान सम्मान में वृद्धि होगी. समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा. नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं. पैतृक संपित्त से जुड़ा विवाद सुलझेगा. इसके साथ ही नया वाहन या प्रोपर्टी ले सकते हैं. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. 

TRENDING NOW

5.तुला राशि

तुला राशि
5

तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा के प्रभाव मन शांत रहेगा. पति पत्नी के बीच संबंध मुधर होंगे. बिजनेस से जुड़े जातकों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. सकरात्मकता रहेगी. आपके घर से लेकर बाहर तक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

6.धनु राशि

धनु राशि
6

धनु राशि के जातकों का चंद्रमा के गोचर से भाग्योदय होगा. आपके अटके हुए काम बन जाएंगे. इनकम में बढ़ोतरी होगी. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य और मन दोनों ही अच्छे रहेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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