Chandra Gochar 2026: चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन

1 . चंद्रमा के गोचर का प्रभाव

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चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. यह कुछ राशियों के लिए शुभ तो कई राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. इनमें 5 राशियां ऐसी हैं, जिन पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव पड़ेगा. इनका भाग्य साथ देने के साथ ही कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी. पैसा और मान सम्मान मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां...

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