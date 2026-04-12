Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण

4 . कन्या राशि: फैसलों में भ्रम, रिश्तों में तनाव

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ग्रहण दोष के कारण कन्या राशि वालों को कुछ दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए. उन्हें अच्छे दिन आने तक इंतजार करना चाहिए. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. यदि आपको गुस्सा भी आए तो चुप रहना ही बेहतर है. अनावश्यक बहस से दूर रहने पर झगड़े टल जाएंगे. इस समय आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. इसलिए कोई भी काम करने से पहले दो बार सोचें. गाड़ी चलाते समय सावधान रहें. जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है. योग या ध्यान करना अच्छा रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होता है. Photo Credit: AI