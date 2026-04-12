FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका-ईरान शांति वार्ता फेल, नहीं हो पाया समझौता, क्या अब फिर एक और युद्ध होगा?

कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम

कौन हैं जनाई भोसले? बॉलीवुड में डेब्यू को तैयार इस एक्ट्रेस का क्या है आशा भोसले से कनेक्शन, मोहम्मद सिराज संग जुड़ा था नाम

कहीं लू तो कहीं तूफानी बारिश! साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पलटा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में मचेगा तांडव

कहीं लू तो कहीं तूफानी बारिश! साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पलटा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में मचेगा तांडव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद

Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद

Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण

चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण

भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर

HomePhotos

धर्म

Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण

Moon-Rahu Conjunction Effects-13 अप्रैल से चंद्रमा और राहु का संयोग 4 राशियों पर ग्रहण दोष लगाएंगे. इससे उनके जीव में तनाव-दबाव और परेशानियां बढ़ना तय है. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें किन राशियों पर ये ग्रहण योग भारी पड़ेगा और कैसे इससे बच सकते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 11:00 AM IST

1.पैसा-नौकरी और इज्जत सब पर दांव लगेगा

पैसा-नौकरी और इज्जत सब पर दांव लगेगा
1

3 अप्रैल से बनने वाला चंद्रमा-राहु संयोजन कई राशियों के लिए चुनौतीभरा समय ला सकता है. इस युति से अचानक मन अशांत होगा और फैसले उलझने लगंगे. यही नहीं छोटी-छोटी बात पर तनाव बढ़ेगा जिससे काम में फोकस घटेगा. नतीजा पैसा-नौकरी और इज्जत सब पर दांव लगेगा और ये ग्रहण योग यही काम करता है. Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.ग्रहण दोष क्यों माना जाता है अशुभ?

ग्रहण दोष क्यों माना जाता है अशुभ?
2

ज्योतिष में जब चंद्रमा और राहु साथ आते हैं, तो इसे ग्रहण दोष कहा जाता है. माना जाता है कि इससे मन, निर्णय क्षमता और भावनाएं प्रभावित होती हैं. इसका असर सीधा आपके व्यवहार, रिश्तों और कामकाज पर दिख सकता है, यानी दिक्कतें बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा और राहु का संयोग बिल्कुल भी शुभ नहीं है. इससे ग्रहण दोष उत्पन्न होता है. इसके चलते चार राशियों के जातकों को कुछ दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. ये हैं राशियां. पैसा-नौकरी और इज्जत सब पर दांव लगेगा. Photo Credit: AI

3.मेष राशि: ऑफिस में टकराव, मन में उलझन

मेष राशि: ऑफिस में टकराव, मन में उलझन
3

मेष राशि वालों को इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए. राहु का प्रभाव उन पर प्रबल रहेगा. अनावश्यक मानसिक उलझन उत्पन्न होगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से कलह होने की संभावना है. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. संयम बरतें. धन के मामले में सतर्क रहें. इस समय महत्वपूर्ण निवेशों को स्थगित करना बेहतर होगा. Photo Credit: AI
 

4.कन्या राशि: फैसलों में भ्रम, रिश्तों में तनाव

कन्या राशि: फैसलों में भ्रम, रिश्तों में तनाव
4

ग्रहण दोष के कारण कन्या राशि वालों को कुछ दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए उन्हें कुछ दिनों तक कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए. उन्हें अच्छे दिन आने तक इंतजार करना चाहिए. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. यदि आपको गुस्सा भी आए तो चुप रहना ही बेहतर है. अनावश्यक बहस से दूर रहने पर झगड़े टल जाएंगे. इस समय आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. इसलिए कोई भी काम करने से पहले दो बार सोचें. गाड़ी चलाते समय सावधान रहें. जीवनसाथी से मनमुटाव हो सकता है. योग या ध्यान करना अच्छा रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होता है. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि: पैसों के मामले में खतरा

वृश्चिक राशि: पैसों के मामले में खतरा
5

इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है. हालांकि मंगल चंद्रमा का मित्र है, लेकिन ग्रहण के इस दोष के कारण आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं. इस दौरान ऋण देना या लेना जैसे किसी भी कार्य से बचें. धन के मामले में बहुत सावधान रहें. अनजाने में ही शत्रु बढ़ेंगे. अपने रहस्य किसी से साझा न करें. अपने कुल देवता की पूजा करें. गरीबों को भोजन दान करने से इस दोष का प्रभाव कम होगा. Photo Credit: AI
 

6.मीन राशि: मानसिक दबाव और अनिश्चितता

मीन राशि: मानसिक दबाव और अनिश्चितता
6

मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा नहीं है. राहु इस समय आपकी राशि में गोचर कर रहा है. इसलिए ग्रहण का यह दोष आप पर सीधा प्रभाव डालेगा. मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु का होना समस्याएँ पैदा कर सकता है. इस दौरान अनावश्यक भय, अनिद्रा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ेगी. विचार नकारात्मक होने की संभावना है. 13 अप्रैल के बाद नौकरी बदलने या नई संपत्ति खरीदने जैसे निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए. Photo Credit: AI

7.आपके लिए क्या है असली सीख?

आपके लिए क्या है असली सीख?
7

ग्रहण दोष सिर्फ डराने वाला शब्द नहीं, बल्कि एक संकेत है—धीमे चलने का, सोच-समझकर कदम उठाने का. ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं, बल्कि संतुलन ही आपको नुकसान से बचा सकता है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, 13 अप्रैल से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर
भारत के सबसे ताकतवर 'मार्कोस' कमांडो कौन हैं? पानी, जमीन और हवा हर जगह ऑपरेशन में माहिर
Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत
Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत
दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, जानें आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी
दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
Horoscope 9 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Shukra Gochar: इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
MORE
Advertisement