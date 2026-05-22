Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

6 . लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

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शहतूत का पेड़ लगाते समय कुछ ​बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इनके नजरअंदाज करने पर व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए इस पेड़ को कमरे या बालकनी के दूर घर के लॉन या बगीचे में लगाना चाहिए. इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए. वहीं इस पेड़ को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर या पूर्व दिशा है. वहीं ध्यान रखें कि इस पेड़ पर धूप जरूर पड़ें.

(Credit Image AI)

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