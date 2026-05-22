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Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

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Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

देश के PM नरेंद्र मोदी और इटली की PM जॉर्जिया की मेलोनी की कई तस्वीरें इंटरनेट पर आ रही हैं. इन्हीं में से एक में दोनों नेता शहतूत का पौधा लगाते नजर आ रहे हैं, वैसे तो य​ह छोटे फल का मीठा पौधा है, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष से लेकर आयुर्वेद में इसे हेल्दी मानने के साथ ही मनी मैगनेट कहा जाता है...

Nitin Sharma | May 22, 2026, 09:55 AM IST

1.शहतूत का पेड़

शहतूत का पेड़
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वास्तु शास्त्र की मानें तो शहतूत का पेड़ न सिर्फ रसदार फल देता है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी किस्मत और घर की एनर्जी से है. यह सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है. इस पेड़ को घर में लगाने से व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है. घर में सुख शांति और समृद्धि आती है. आइए जानते हैं इस पेड़ को लगाने के फायदे...

(Credit Image AI)

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2.लंबी उम्र देने वाला है शहतूत का पेड़

लंबी उम्र देने वाला है शहतूत का पेड़
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शहतूत का पौधा लंबी उम्र के लिए जाना जाता है. वास्तु के अनुसार, घर में शहतूत का पौधा लगाने पर स्थितरा आती है. यह पौध लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है. परिवार के सदस्यों को दीर्घायु देता है. जीवन सफलता देता है.

(Credit Image AI)

3.घर की जड़ें होती हैं मजबूत

घर की जड़ें होती हैं मजबूत
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शहतूत के पेड़ की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं. इनका फैलाव जमीन के अंदर गहराई तक होता है. इसी तरह इस पेड़ को घर में लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. करियर से लेकर व्यापार में ​स्थिरता और बढ़ोतरी होती है. समस्याओं का नाश होता है.

(Credit Image AI)

4.नकारात्मकता दूर होने के साथ आती है सुख समृद्धि

नकारात्मकता दूर होने के साथ आती है सुख समृद्धि
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शहतूत के पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है. इसका फैलाव घर में होता है. ठीक ऐसे ही नकारात्मकता को दूर करने के साथ ही घर में सुख समृद्धि को आकर्षित करता है. इस पैड़ के बढ़ने के साथ ही घर में शांति, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है. व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान और सुख आता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मानसिक तनाव पर भी पड़ता है प्रभाव

मानसिक तनाव पर भी पड़ता है प्रभाव
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शहतूत के पेड़ से निकलने वाली पत्तियां वातावरण को शुद्ध करेन के साथ ही यह मानसिक तनाव को दूर करता है. इस पेड़ को लगाने से वातावरण में शुद्धता आती है. मानसिक शांति मिलती है. यह मन को प्रसन्न करता है. इसका मीठा शहतूत खाने से ही नसें रिलेक्स होती हैं. मन शांत रहता है. 

(Credit Image AI)

6.लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान
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शहतूत का पेड़ लगाते समय कुछ ​बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इनके नजरअंदाज करने पर व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए इस पेड़ को कमरे या बालकनी के दूर घर के लॉन या बगीचे में लगाना चाहिए. इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए. वहीं इस पेड़ को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर या पूर्व दिशा है. वहीं ध्यान रखें कि इस पेड़ पर धूप जरूर पड़ें. 

(Credit Image AI)

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