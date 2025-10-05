Sharad Purnima Kheer: आज सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण
Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल
Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश
यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 05, 2025, 08:06 AM IST
1.शरद पूर्णिमा सोमवार को पड़ने का है विशेष महत्व
शरद पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस वर्ष, यह पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और खास बात यह है कि यह सोमवार के दिन पड़ रहा है. इस दिन का महत्व और भी खास हो जाता है क्योंकि सोमवार को चंद्रमा की पूजा की जाती है.
2.शरद पूर्णिमा की रात चांद से टपकता है अमृत
हिंदू मान्यता के अनुसार, इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है. इस अमृत का अनुभव करने के लिए, भक्त लोग इस रात खीर को चंद्रमा की किरणों में रखने की परंपरा का पालन करते हैं. खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह अमृत के समान हो जाती है.
3.शरद पूर्णिमा पर कब खीर रखें खुले आसमान के नीचे?
इस वर्ष, शरद पूर्णिमा की रात 12:23 बजे से शुरू होकर 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 बजे तक रहेगी. खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का शुभ मुहूर्त रात 10:53 बजे से है. हालांकि, चंद्रमा का उदय 6 अक्टूबर की शाम 5:27 बजे होगा, जब भद्राकाल समाप्त होगा. इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख देना चाहिए.सोमवार का दिन चंद्र देव को समर्पित होता है, और इस दिन चंद्रमा की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं. इस प्रकार, इस पर्व का पालन करने से भक्तों को चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है.
4.खीर का महत्व
खीर, जो चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है, इस दिन का विशेष प्रसाद होता है. इसे चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है. चंद्रमा की किरणों में रखी हुई खीर को 7 अक्टूबर की सुबह खाना शुभ माना जाता है. इस दिन इसे खाने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है.
5.चंद्रमा की शक्तियां बढ़ जाती हैं
प्रत्येक महीने में हर 15 दिन पर कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं. कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की शक्तियां घटती हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में वह अपने चरम पर होती हैं. शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है. इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से न केवल उसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है.
6. इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए
इस प्रकार, शरद पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाने का. इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है. इसलिए, इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें, ताकि आप भी इस अमृत का अनुभव कर सकें.
7.अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो..
जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है उनके लिए पूर्णिमा का दिन खास होता है. इस दिन चंद्रदेव को दीपदान और जल चढ़ाएं और ॐ चंद्राय नमः का जाप करना चाहिए. साथ ही टकटकी लगाकर चांद को देखना चाहिए. इससे चंद्रमा मजबूत होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से