Sharad Purnima Kheer: आज सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

3 . शरद पूर्णिमा पर कब खीर रखें खुले आसमान के नीचे?

इस वर्ष, शरद पूर्णिमा की रात 12:23 बजे से शुरू होकर 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 बजे तक रहेगी. खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का शुभ मुहूर्त रात 10:53 बजे से है. हालांकि, चंद्रमा का उदय 6 अक्टूबर की शाम 5:27 बजे होगा, जब भद्राकाल समाप्त होगा. इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख देना चाहिए.सोमवार का दिन चंद्र देव को समर्पित होता है, और इस दिन चंद्रमा की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं. इस प्रकार, इस पर्व का पालन करने से भक्तों को चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है.

