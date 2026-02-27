Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

धर्म
Nitin Sharma | Feb 27, 2026, 10:52 AM IST
1.मोबाइल के आखिरी नंबर
अंक ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मोबाइल नंबर के आखिरी दो अंकों का संयोजन व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसमें जानते हैं मोबाइल के कौन से दो आखिरी नंबर शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं...
(Credit Image AI)
2.इन नंबरों को संयोजन होता है शुभ
अंक ज्योतिष की मानें तो हर नंबर का एक अलग संकेत शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है. इनमें शुभ माने जाने वाले मोबाइल नंबरों का संयोजन 12 और 21 है. यह सफलता और नई शुभारंभ का संकेत देता है. 19 और 91 कार्यों में सफलता का संकेत, मोबाइल नंबर के आखिरी दो डिजिट 23 और 32 राजयोग और प्रगति का संकेत देते हैं. 29 और 92 पैसे और करियर में मजबूती देता है. 35 और 53 वित्तीय और आर्थिक स्थिरता का संयोज बनाता है. 38 और 83 नौकरी में सफलता देता है. वहीं मोबाइल में आखिरी में 57 और 75 नंबर व्यापार में उन्नति, 67 और 76 विलासितापूर्ण जीवन और
69 व 96 मैनेजमेंट और प्लानिंग में सफलता के संयोग बनाते हैं.
(Credit Image AI)
3.मोबाइल के ये 2 आखिरी डिजिट माने जाते हैं अशुभ
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी मोबाइल नंबर के कुछ ऐसे आखिरी डिजिट होते हैं, जो बेहद अशुभ माने जाते हैं. ये आपकी सफलता को बाधित करते हैं. इनमें मुख्य रूप से 14 और 41 नंबर शामिल हैं. ये शरीर में दर्द और कानूनी विवाद का संकेत देते हैं. 16, 61, 18 और 81 दांपत्य तनाव और स्वास्थ्य समस्या देता है. वहीं 26, 62, 27 और 72 सेहत से जुड़ी परेशानियां देता है.
(Credit Image AI)
4.रिश्तों में तनाव और स्वास्थ्य चुनौतियां
मोबाइल डिजिट में नंबर 34 और 43 स्वास्थ्य चुनौतियां देता है. इसके साथ ही 46 और 64 नंबर को रिश्तों में तनाव की वजन माना जाता है. 48 और 84 खराब लत प्रवृत्ति, 49 और 94 कानूनी विवाद और 68 और 86 गंभीर सेहत के प्रति चिंता और 89 व 98 बहस और विवाद की प्रवृत्ति देता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी में ऐसे कोई डिजिट बन रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को धैर्य और सावधानी से सभी कार्य करने चाहिए.
(Credit Image AI)
5.मोबाइल नंबर सच में डालते हैं प्रभाव
ज्योतिषाचार्य की मानें तो अंक ज्योतिष एक आस्था पर आधारित विद्या है. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मांक और मूलांक से भी जोड़ा जाता है. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुचंने से पहले योग्य विशेषज्ञ से परामर्श करना सही माना जाता है.
(Credit Image AI)