Mobile Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा है सफलता का कोड, ऐसे पहचानें राजयोग देने वाला Number

2 . इन नंबरों को संयोजन होता है शुभ

2

अंक ज्योतिष की मानें तो हर नंबर का एक अलग संकेत शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है. इनमें शुभ माने जाने वाले मोबाइल नंबरों का संयोजन 12 और 21 है. यह सफलता और नई शुभारंभ का संकेत देता है. 19 और 91 कार्यों में सफलता का संकेत, मोबाइल नंबर के आखिरी दो डिजिट 23 और 32 राजयोग और प्रगति का संकेत देते हैं. 29 और 92 पैसे और करियर में मजबूती देता है. 35 और 53 वित्तीय और आर्थिक स्थिरता का संयोज बनाता है. 38 और 83 नौकरी में सफलता देता है. वहीं मोबाइल में आखिरी में 57 और 75 नंबर व्यापार में उन्नति, 67 और 76 विलासितापूर्ण जीवन और

69 व 96 मैनेजमेंट और प्लानिंग में सफलता के संयोग बनाते हैं.

(Credit Image AI)