Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

धर्म
नितिन शर्मा | Aug 21, 2025, 12:16 PM IST
1.मूलांक 1 से 9 तक
जिस तरह वैदिक ज्योतिष में कुंडली होती है. ठीक उसी तरह अंक ज्योतिष में मूलांक होते हैं. मूलांक 1 से लेकर 9 होते हैं. इनके ग्रह स्वामी भी नौ हैं, जो अलग अलग मूलांक के हिसाब से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भविष्य तक पर प्रभाव डालते हैं.
2.अंक 1
अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का आखिरी नंबर 1 है तो ऐसा व्यक्ति करियर पर ज्यादा फॉकस करता है. ऐसे लोगों को कॉल्स भी कम आते हैं. ये लोग करियर संबंधी कॉल्स को ज्यादा सुनते हैं.
4.अंक 2
अगर आपके मोबाइल का आखिरी नंबर 2 है तो लोग आपसे अपनी भावनात्मक बातें शेयर करना पसंद करते हैं. इसकी वजह से आपकी कॉल्स भी काफी आती होंगी.
5.अंक 3
जिन लोगों के मोबाइल नंबर का आखिरी नंबर 3 होता है. ये बहुत ज्यादा ज्ञानी और अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं. इनके पास जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती. ये खूब पैसा कमाते हैं.
6.अंक 5
मोबाइल का आखिरी नंबर 5 है तो ऐसे नई चीजों को बारें में जानने और उन्हें समझने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं. इन लोगों के पास पैसा कमाने की खूब ट्रिक होती हैं.
7.अंक 6
अगर मोबाइल नंबर का आखिरी 6 अंक है तो ऐसे लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं. ये लोग व्यापार की बात करने में काफी होशियार होते हैं. इन्हें ज्यादातर कामों की पूरी जानकारी होती है.
8.अंक 7
जिन लोगों के मोबाइल नंबर में आखिरी डिजिट 7 होती है. उनके रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं. ये लोग दूसरों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं.
9.अंक 8
मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट 8 होता है. ऐसे लोगों के पास कॉल्स काफी कम आते हैं. ये लोग ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं. अपने काम से काम रखते हैं. खुद को एक्सप्लोर करते हैं.
10.अंक 9
जिनके मोबाइल नंबर के आखिरी में 9 आता है. ऐसे लोग एनर्जी से भरपूर रहते हैं. ये लोग सामने वाले की बातें भी पूरी एनर्जी के साथ सुनते हैं. इन पर काम करते हैं. सुझाव और समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
