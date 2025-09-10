Mobile Number Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 10, 2025, 12:10 PM IST
1.गलत मोबाइल नंबर
वहीं कई बार आपके लिए मोबाइल नंबर से लेकर जीवन में इस्तेमाल होने वाले अंक आपकी रफ्तार को धीमा कर देते हैं. जीवन में बाधा उत्पन्न करने से लेकर कई बार बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है. तो आइए जानते हैं इसमें मोबाइल का कौन सा नंबर जो आपके जीवन की रफ्तार को कम कर देता है.
2.मूलांक और भाग्यांक के अपोजिट होते हैं कुछ नंबर
अंक ज्योतिष में व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक का अहम रोल होता है. आपके लकी नंबर भी इन्हीं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कई बार इनका अपोजिट नंबर आपके जीवन में अहम रोल निभाता है, जो आपके लिए एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं लगता.
3.मोबाइल नंबर लेने पर बरतें सावधानी
हम अपनी जन्मतिथि के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल और प्रभाव करने वाला अंक मोबाइल नंबर होता है. इसी लिए मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि इसका कुल योग आपके मूलांक के बराबर हो. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह आपके भाग्यांक का शत्रु न हो. ऐसी स्थिति होने पर आपका मोबाइल नंबर ही आपकी तरक्की को रोकता है. जीवन में कई सारी बाधाओं को बढ़ाता है. मोबाइल नंबर लेते समय इन सावधानियों का बरतते हुए आप जीवन की मुश्किलों से बच सकते हैं.
4.मोबाइल नंबर में इस अंक को माना जाता है अशुभ
अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर बार बार 8 अंक का आना अशुभ माना जाता है. इसका एक के बाद एक कई बार रिपीट होना जीवन में बाधक माना जाता है. इसके चलते व्यक्ति को जीवन में परेशानी और असफलता का सामना करना पड़ता है. यह आपके मोबाइल नंबर अशुभ बनाता है.
5.ऐसे चुनें भाग्यशाली मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर लेते समय आप इन बातों का ध्यान रखकर भाग्यशाली नंबर का चुनाव कर सकते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी नंबर ले रहे हैं तो उसका कुल योग आपका मूलांक या भाग्यांक आये. यह आपके लिए लकी नंबर माना जाता है.
6.इस बात का रखें विशेष ध्यान
मोबाइल नंबर लेते ध्यान रखें कि इसकी लास्ट डिजीट बढ़ते क्रम हो. यह आपके जीवन में तरक्की और उन्नति को बढ़ाता है. इससे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है.
7.मोबाइल नंबर के लिए ये अंक है भाग्यशाली
अगर आप कोई नया मोबाइल नंबर लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें 9 अंक जरूर हो. यह नंबर मंगल का होता है. इस अंक का बार बार रिपीट होना भी बेहद शुभ माना जाता है. यह तरक्की, विद्वता, ज्ञान और परोपकार का प्रतीक माना गया है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
