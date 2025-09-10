Mobile Number Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहे ये अंक रोक सकते हैं आपकी तरक्की, जीवन में झेलने पड़ते हैं नुकसान!

3 . मोबाइल नंबर लेने पर बरतें सावधानी

हम अपनी जन्मतिथि के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल और प्रभाव करने वाला अंक मोबाइल नंबर होता है. इसी लिए मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि इसका कुल योग आपके मूलांक के बराबर हो. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह आपके भाग्यांक का शत्रु न हो. ऐसी स्थिति होने पर आपका मोबाइल नंबर ही आपकी तरक्की को रोकता है. जीवन में कई सारी बाधाओं को बढ़ाता है. मोबाइल नंबर लेते समय इन सावधानियों का बरतते हुए आप जीवन की मुश्किलों से बच सकते हैं.