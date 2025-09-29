Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!

Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह
धर्म
Abhay Sharma | Sep 29, 2025, 01:30 PM IST
1.मूलांक 8
अंकज्योतिष के अनुसार, किसी भी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. शनि देव को मूलांक 8 का स्वामी ग्रह माना गया है. इन तारीखों पर जन्मे लोगों को सफलता के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है. ये कंजूस भी बहुत होते हैं.
2.शनि ग्रह का प्रभाव
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के ग्रह स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जिनके प्रभाव से मूलांक 8 के जातकों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
3.कैसा होता है स्वभाव
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 8 में जन्मे लोग स्वभाव से शांत और गंभीर होते हैं. इसके अलावा ये लोग शोर-शराबे या चहल-पहल वाले माहौल को पसंद नहीं करते. यही वजह है कि इस मूलांक के जातक पार्टियों या सार्वजनिक आयोजनों में कम दिखाई देते हैं.
4.गैरजरूरी खर्च से बचते हैं
अंक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मूलांक 8 के जातक पैसों के मामले में बहुत सतर्क और बचतप्रिय होते हैं. इसके अलावा ये लोग गैरजरूरी खर्च से बचते हैं और पैसों का लेन-देन दूसरों के साथ कम ही करते हैं. इनका ये स्वभाव इन्हें जोखिम लेने से रोकता है.
5.आर्थिक रूप से होते हैं मजबूत
मूलांक 8 के लोग मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं, इसके अलावा ये फिजूलखर्ची से बचते हैं. मूलांक 8 के जातक कोई भी अनावश्यक खर्च करने से पहले वे कई बार सोचते हैं, यही वजह है कि ये लोग समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं.
6.ऊंचा स्थान हासिल करने वाले
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 8 वाले लोग अपने परिश्रम और संघर्ष से ऊंचा स्थान हासिल करते हैं. इतना ही नहीं इस मूलांक के जातक बड़ी से बड़ी परेशानियों का डटकर सामना करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप गुण कूट-कूट के भरा होता है.