Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!

5 . आर्थिक रूप से होते हैं मजबूत

मूलांक 8 के लोग मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं, इसके अलावा ये फिजूलखर्ची से बचते हैं. मूलांक 8 के जातक कोई भी अनावश्यक खर्च करने से पहले वे कई बार सोचते हैं, यही वजह है कि ये लोग समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं.