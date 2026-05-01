Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति

2 . यह गोचर लाभ, सही निर्णय और व्यापार में नए अवसर लाएगा

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध का नक्षत्रों से गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बुद्धि, व्यापार, संचार और निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है. वहीं, जब बुध सूर्य द्वारा शासित कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने वाला होता है, तो यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट सोच को बढ़ाता है. यह गोचर लाभ, सही निर्णय और व्यापार में नए अवसर लाएगा. धन और मान-सम्मान के साथ-साथ आपकी वाणी का प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा और संपर्कों का जाल भी मजबूत होता है. इसके अलावा, आपको करियर में तरक्की, योजना बनाने में सफलता और मानसिक स्पष्टता भी मिलती है. पंचांग के अनुसार, ग्रहों का स्वामी बुध 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, इसलिए इन राशियों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है. (फोटो एआई)

