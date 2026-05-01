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Budh Gochar: बुध का गोचर इन राशियों के लिए खोलेगा सक्सेस और पैसे के नए रास्ते, अचानक से बनेंगे काम और बढ़ेगी संपत्ति

बुध ग्रह का गोचर जल्दी ही होने वाला है और ये गोचर जैसे ही होगा कुछ राशियों की किस्मत अचानक से पलटी खाएंगी. सक्सेस, पैसा और करियर के नए रास्ते खुलेंगे. लंबे समय से अटके काम पूरे भी होंगे.

ऋतु सिंह | May 01, 2026, 12:34 PM IST

1.बुध 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा

बुध 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा
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बुध 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा. ये सूर्य से जुड़ा नक्षत्र होता है और इसके प्रभाव में बुध के आने से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, आर्थिक लाभ और सम्मान में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे. बुध का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों का प्रभाव बढ़ाएगा और उनका भविष्य अधिक उज्ज्वल और प्रभावी बनेगा.  इस पारगमन से सबसे अधिक करियर और व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, संचार और बुद्धिमत्ता  पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जाने कि बुध का ये गोचर किन राशियों को के लिए सक्सेस का दरवाजा खोलेगा. (फोटो एआई)

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2. यह गोचर लाभ, सही निर्णय और व्यापार में नए अवसर लाएगा

यह गोचर लाभ, सही निर्णय और व्यापार में नए अवसर लाएगा
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध का नक्षत्रों से गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बुद्धि, व्यापार, संचार और निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है. वहीं, जब बुध सूर्य द्वारा शासित कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने वाला होता है, तो यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट सोच को बढ़ाता है. यह गोचर लाभ, सही निर्णय और व्यापार में नए अवसर लाएगा. धन और मान-सम्मान के साथ-साथ आपकी वाणी का प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा और संपर्कों का जाल भी मजबूत होता है. इसके अलावा, आपको करियर में तरक्की, योजना बनाने में सफलता और मानसिक स्पष्टता भी मिलती है. पंचांग के अनुसार, ग्रहों का स्वामी बुध 13 मई को कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, इसलिए इन राशियों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है. (फोटो एआई)
 

3.इन राशियों के लोगों को लाभ होगा 

इन राशियों के लोगों को लाभ होगा 
3

वृषभ राशि वालों के लिए कृत्तिका नक्षत्र में बुध का गोचर विशेष रूप से शुभ है. आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है. खोई हुई धनराशि की वापसी की संभावना बढ़ जाती है. नए व्यापारिक सौदों से आपको लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली होगी. लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. तो चलिए जानें किन राशियो के लिए ये गोचर होगा फायदेमंद. 
 

4.मिथुन

मिथुन
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कृतिका नक्षत्र में बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा. आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है. आय में अचानक वृद्धि हो सकती है. नए परिचितों से व्यापार में लाभ मिलेगा. आपकी संवाद क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. आपको पदोन्नति या कार्यस्थल पर कोई नई भूमिका मिल सकती है. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी. आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा. आपको परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. आपकी योजनाएँ शीघ्र ही सफल होंगी.
 

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5.सिंह

सिंह
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सूर्य के प्रभाव में होने वाला यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है. करियर में अचानक तरक्की के संकेत हैं. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी. धन कमाने के नए अवसर उत्पन्न होंगे. निवेश से लाभ की संभावना है. आपके नेतृत्व कौशल में वृद्धि होगी. लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे. लंबे समय से लंबित कार्य सफल होंगे.
 

6.कन्या

कन्या
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बुध ग्रह के प्रभाव में होने के कारण, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएँ सफल होंगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी. मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी. रिश्ते सुधरेंगे. साझेदारियाँ लाभदायक सिद्ध होंगी. अध्ययन और बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनी रहेगी.
 

7.मकर

मकर
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सूर्य से जुड़ा यह प्रभाव मकर राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में प्रगति का संकेत देता है. आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. निवेश से लाभ होने की संभावना है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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