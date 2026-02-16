Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

ई-मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी, अलीगढ़, अमरोहा जिला कोर्ट को भी धमकी, सभी कोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच जारी | राजस्थान- भिवाड़ी में फैक्टरी में लगी आग, तेज धमाके के बाद फैक्टरी में लगी भीषण आग, पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया, घर पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का मामला
ऋतु सिंह | Feb 16, 2026, 11:07 AM IST
1. बुध का अस्त और उदय दोनों ही महत्वपूर्ण होता है
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, संचार, लेखन और तर्क का कारक माना जाता है. जब बुध ग्रह अस्त होता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ और लाभकारी साबित होता है. 2026 में बुध ग्रह फरवरी और मार्च में दो बार अस्त और उदय होगा, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचर माना जा रहा है.
2.बुध अस्त कब होगा?
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 28 फरवरी को फिर से बुध अस्त होगा और इसका उदय 13 मार्च 2026 को होगा. फरवरी और मार्च का यह काल खंड व्यापार, करियर और आर्थिक फैसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. 14 दिन किन राशियों के ऐश के दिन कटेंगे.
3.मिथुन राशि
मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है. इसलिए, बुध के अस्त होने से मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा . इस दौरान मिथुन राशि के जातकों के सभी अधूरे सरकारी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और वे जीवन में काफी तरक्की करेंगे तथा पदोन्नति भी प्राप्त करेंगे. ऐसे में, बुध के शुभ प्रभाव से मिथुन राशि के जातक अपनी वाणी के बल पर कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकेंगे और अच्छे अवसर प्राप्त करने में सफल होंगे. बुध के अस्त होने से मिथुन राशि के जातकों को अपने पति के परिवार से अचानक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा.
4.कन्या राशि
ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से कन्या राशि के जातकों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी. यदि कन्या राशि के जातक इस दौरान निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 13 मार्च 2026 के बाद का समय उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. बुध की विशेष कृपा से कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस दौरान काफी सुधरेगा और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है. इसी प्रकार, व्यापार करने वाले कन्या राशि के जातकों को भी इस दौरान अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.
5.तुला राशि
बुध के कुंभ राशि में गोचर से तुला राशि के जातकों को प्रेम और रचनात्मकता के अच्छे अवसर मिलेंगे. बुध की विशेष कृपा से इस दौरान तुला राशि के जातकों को संतान संबंधी शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे. इसी प्रकार, व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों को भी इस अवधि में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही, इस दौरान तुला राशि के जातकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि हो सकती है.
6.धनु राशि
ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से धनु राशि के जातकों को वीरता और साहसिकता में अपार वृद्धि मिलेगी. इस दौरान धनु राशि के जातकों को अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और एक ऐसा योग भी बनेगा जिससे कम दूरी की यात्रा से ही अपार आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. बुध के अस्त होने के कारण कार्यस्थल पर सभी लोग धनु राशि के जातकों के कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे. इसलिए, अधिकारियों का आप पर भरोसा काफी बढ़ जाएगा. बुध के अस्त होने के कारण धनु राशि के जातकों को इस दौरान किसी भी प्रकार के व्यर्थ विवादों में न पड़ने का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
7.कुंभ राशि
बुध ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहा है. इसलिए, इस दौरान इस राशि के जातकों पर बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा. बुध के गोचर से कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में काफी सुधार आएगा. इसी प्रकार, यदि इस राशि के जातक शोध, लेखन या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो यह समय उनके लिए स्वर्णिम योग साबित होगा. इस दौरान, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े कुंभ राशि के जातकों को बुध की विशेष कृपा से आर्थिक लाभ के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
8.ये बात समझ लें
2026 में बुध का अस्त और उदय कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर सफलता और सामाजिक पहचान का योग बना रहा है. खासतौर पर मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है. यदि सही समय पर निर्णय लिए जाएं, तो यह ग्रह गोचर जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
