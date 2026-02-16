Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

6 . धनु राशि

ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से धनु राशि के जातकों को वीरता और साहसिकता में अपार वृद्धि मिलेगी. इस दौरान धनु राशि के जातकों को अपने छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और एक ऐसा योग भी बनेगा जिससे कम दूरी की यात्रा से ही अपार आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. बुध के अस्त होने के कारण कार्यस्थल पर सभी लोग धनु राशि के जातकों के कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे. इसलिए, अधिकारियों का आप पर भरोसा काफी बढ़ जाएगा. बुध के अस्त होने के कारण धनु राशि के जातकों को इस दौरान किसी भी प्रकार के व्यर्थ विवादों में न पड़ने का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

