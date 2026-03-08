FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cancer Detection App: जल्द मोबाइल से पता चल सकेगा कैंसर का खतरा, टाटा अस्पताल बना रहा खास डिजिटल टूल

जल्द मोबाइल से पता चल सकेगा कैंसर का खतरा, टाटा अस्पताल बना रहा खास डिजिटल टूल

Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम

17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम

कच्चे चिकन-मटन को बहते नल के नीचे धोते हैं? तो इंफेक्शन का रिस्क होगा हाई, जान लें नॉनवेज क्लीन करने का सही तरीका

कच्चे चिकन-मटन को बहते नल के नीचे धोते हैं? तो इंफेक्शन का रिस्क होगा हाई, जान लें नॉनवेज क्लीन करने का सही तरीका

इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी

Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी

Women’s Day Gift Ideas: विमेंस डे पर 1000 में मां-बीवी और बहन को दें यूनिक गिफ्ट, कम बजट में उन्हें ऐसे फील कराएं स्पेशल

Women’s Day Gift Ideas: विमेंस डे पर 1000 में मां-बीवी और बहन को दें यूनिक गिफ्ट, कम बजट में उन्हें ऐसे फील कराएं स्पेशल

धर्म

इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

Birthmark astrology meaning in men love life: आज आपको ज्योतिष और समुद्र शास्त्र का वो राज एस्ट्रोलॉजर डॉ. निधि जैन बता रही हैं जो आपको चौंका देगा. जी हां किसी मर्द के शरीर के खास हिस्सों पर अगर जन्मजात कुछ निशान हैं तो उनकी लव लाइफ में ट्विस्ट भी होगा और दो पत्नियों का योग भी.

ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 11:23 AM IST

1.क्या शरीर के जन्म निशान रिश्तों के बारे में कुछ संकेत देते हैं?

क्या शरीर के जन्म निशान रिश्तों के बारे में कुछ संकेत देते हैं?
1

शरीर पर मौजूद तिल या जन्म से बने निशान को लेकर लोग अलग-अलग कयास लगाते हैं. भारतीय परंपराओं में समुद्र शास्त्र और ज्योतिष की कुछ शाखाएं शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर मौजूद निशानों के आधार पर व्यक्तित्व और रिश्तों के बारे में भी बताती हैं. जन्म से अगर शरीर में किसी के कोई दाग या निशान होता है तो उसके मायने समुद्र शास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं. एक ऐसा ही निशान मर्दों को लेकर है बताया जाता है. समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी मर्द के कुछ खास जगहों पर निशान होता है तो उसकी दो शादियों का योग होता है या लव लाइफ में तीसरे की एंट्री से लेकर कई महिलाओं से संबंध तक से जोड़ा गया है. चलिए जानें क्या है इन बर्थमार्क के राज. (Photo Credit - AI Generated)

2.दाहिने सीने पर बर्थमार्क: गहरे भावनात्मक रिश्तों का संकेत

दाहिने सीने पर बर्थमार्क: गहरे भावनात्मक रिश्तों का संकेत
2

पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषों के सीने के दाहिने हिस्से पर जन्म निशान होने को भावनात्मक और रोमांटिक स्वभाव से जोड़ा जाता है.ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे रिश्तों में गहराई से जुड़ते हैं और भावनाओं को महत्व देते हैं. कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं में इसे जीवन में एक से अधिक गंभीर रिश्तों की संभावना से भी जोड़ा गया है. (Photo Credit - AI Generated)
 

3.बाएं कंधे पर निशान: रिश्तों में जिम्मेदारी और जीवन के मोड़

बाएं कंधे पर निशान: रिश्तों में जिम्मेदारी और जीवन के मोड़
3

समुद्र शास्त्र की व्याख्याओं में बाएं कंधे पर मौजूद निशान को जिम्मेदारी और कर्म से जुड़े संकेत के रूप में देखा जाता है. ऐसे लोगों को रिश्तों में गंभीर माना जाता है, लेकिन जीवन की परिस्थितियां कभी-कभी उन्हें जटिल संबंधों या बड़े वैवाहिक निर्णयों की ओर भी ले जा सकती हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

4.जांघ के अंदरूनी हिस्से पर निशान: आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव

जांघ के अंदरूनी हिस्से पर निशान: आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव
4

पारंपरिक मान्यताओं में जांघ के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद बर्थमार्क को आकर्षक व्यक्तित्व और गहरी भावनाओं से जोड़ा जाता है.ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग रिश्तों में जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं. इसी वजह से उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण प्रेम संबंध बनने की संभावना भी बताई जाती है. (Photo Credit - AI Generated)

5.पीठ के बीच (रीढ़ के पास) निशान: जीवन में कई महत्वपूर्ण रिश्ते

पीठ के बीच (रीढ़ के पास) निशान: जीवन में कई महत्वपूर्ण रिश्ते
5

कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में रीढ़ के आसपास मौजूद निशान को जीवन के अनुभवों और पुराने कर्मों से जोड़कर देखा जाता है.इन मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई गंभीर रिश्ते या भावनात्मक अनुभव आ सकते हैं, जो उनके जीवन के फैसलों को प्रभावित करते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

6.हथेली में विवाह रेखा के पास निशान

हथेली में विवाह रेखा के पास निशान
6

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में विवाह रेखा के पास तिल या बर्थमार्क को प्रेम जीवन में बदलाव या बड़े मोड़ों का संकेत माना जाता है.ऐसी व्याख्याओं में कहा जाता है कि इन लोगों की लव लाइफ में अप्रत्याशित घटनाएं या रिश्तों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

7.दाईं आइब्रो के पास निशान: व्यक्तित्व का प्रभाव

दाईं आइब्रो के पास निशान: व्यक्तित्व का प्रभाव
7

पारंपरिक मान्यताओं में दाईं भौंह के पास मौजूद निशान को आकर्षक व्यक्तित्व और सामाजिक प्रभाव से जोड़ा गया है.ऐसे लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी और प्रभावशाली माने जाते हैं, जिससे उनके जीवन में रिश्तों के अवसर भी अधिक हो सकते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

8.नाभि के आसपास निशान: भावनात्मक और पैशनेट स्वभाव

नाभि के आसपास निशान: भावनात्मक और पैशनेट स्वभाव
8

कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं में नाभि के पास मौजूद निशान को उत्साही और भावनात्मक स्वभाव से जोड़ा गया है.ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे रिश्तों को गहराई से जीते हैं और अपने संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव को बहुत महत्व देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

9.कान के पीछे बर्थमार्क: निजी जीवन को लेकर सतर्कता

कान के पीछे बर्थमार्क: निजी जीवन को लेकर सतर्कता
9

लोक मान्यताओं में कान के पीछे मौजूद निशान को निजी जीवन की गोपनीयता से जोड़ा गया है.ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं को सीमित लोगों के साथ साझा करना पसंद करते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर: शरीर पर मौजूद बर्थमार्क या तिल से जुड़े अर्थ पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक व्याख्याओं पर आधारित हैं. इनका वैज्ञानिक रूप से किसी व्यक्ति के स्वभाव, रिश्तों या भविष्य से सीधा संबंध प्रमाणित नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

