इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

1 . क्या शरीर के जन्म निशान रिश्तों के बारे में कुछ संकेत देते हैं?

1

शरीर पर मौजूद तिल या जन्म से बने निशान को लेकर लोग अलग-अलग कयास लगाते हैं. भारतीय परंपराओं में समुद्र शास्त्र और ज्योतिष की कुछ शाखाएं शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर मौजूद निशानों के आधार पर व्यक्तित्व और रिश्तों के बारे में भी बताती हैं. जन्म से अगर शरीर में किसी के कोई दाग या निशान होता है तो उसके मायने समुद्र शास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं. एक ऐसा ही निशान मर्दों को लेकर है बताया जाता है. समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी मर्द के कुछ खास जगहों पर निशान होता है तो उसकी दो शादियों का योग होता है या लव लाइफ में तीसरे की एंट्री से लेकर कई महिलाओं से संबंध तक से जोड़ा गया है. चलिए जानें क्या है इन बर्थमार्क के राज. (Photo Credit - AI Generated)