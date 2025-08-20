 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब

Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 20, 2025, 10:57 AM IST
1.कूल डैडी का मिलता है टैग
कुछ राशियों से जुड़े मर्द हमेशा परिवार से जुड़े हुए होते हैं और परिवार की खुशियां इनके लिए मायने रखती हैं. इतन ही नहीं कुछ राशियों के पुरुष पिता या सुसर बनकर और भी ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं. ये बच्चों के दोस्त होते हैं और इसलिए इन्हे कूल डैडी कहा जाता है. तो चलिए जानें किस राशि के पुरुष होते हैं बेस्ट फादर या ससुर.
2.वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग मूलतः विश्वसनीय, स्थिर और व्यावहारिक होते हैं. वे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं और अपने भतीजे-भतीजियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके अपने बच्चे हों. वे अपने भतीजे-भतीजियों के परिवारों को भी अपने परिवार की तरह अपनाते हैं. ये बेस्ट पिता ही नहीं, ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं.
3.कर्क राशि
कर्क राशि के पुरुष अपनी आंतरिक भावनाओं की कद्र करते हैं . साथ ही, वे दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करने में सक्षम होते हैं. घर आने वाले अपने बच्चों के साथ खभी रूड नहीं होते, ये एक सुलझे और प्यार करने वाले पिता और ससुर होते हैं. असीम प्रेम और स्नेह जताने वाले ये कर्क राशि के पुरुष अपने बच्चों की देखभाल के लिए जाने जाते हैं. इस तरह, वे अपनी बहुओं तक का बोझ कुछ हद तक उठा लेते हैं.
4.कन्या राशि
अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाले कन्या राशि के जातक पिता और ससुर के रूप में सबसे बेस्ट साबित होते हैं. ये अनुशासित होते हैं लेकिन बच्चों के साथ ये लिबरल भी होते हैं. भविष्य के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले ये कन्या राशि के जातक आज के युवाओं की भावनाओं को समझते हैं और उनकी इच्छाओं का समर्थन करते हैं. अपने परिवार की किसी न किसी तरह से मदद करने की चाह रखने वाले ये कन्या राशि के जातक अपनी बहुओं की ज़रूरतों को समझेंगे और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे.
5.तुला राशि
तुला राशि के लोग स्वभाव से ही कूटनीतिक होते हैं. साथ ही, वे सामंजस्य बिठाने की अपनी प्रवृत्ति के लिए भी जाने जाते हैं. तुला राशि के लोगों की उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमता उन्हें परिवार में अपने बच्चों और दामाद-बहू की समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में मदद करते हैं. ये कुशल मध्यस्थ होते हैं और अपने बच्चों और बहुओं के लिए सदैव रक्षक की भूमिका निभाते हैं. ये समाज में अपने परिवार की स्थिति सुधारने वाले मामलों पर भी विशेष ध्यान देते हैं. इस प्रकार ये अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रिय बन जाते हैं.
6.धनु राशि
धनु राशि के लोग वाकई में मौज- मस्ती पसंद और साहसी होते हैं. अपने आस-पास के लोगों की खुशी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले, धनु राशि के लोग अपने बच्चों और बहुओं की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे वे उनकी अपनी हों. अक्सर अपने पोते-पोतियों के साथ मिलकर, धनु राशि के ससुर अपनी बहुओं के पालन-पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं.
7.मकर राशि
मकर राशि के लोग महत्वाकांक्षी, ज़िम्मेदार और अनुशासित होते हैं. जब बात पिता या ससुर होने की ज़िम्मेदारी की आती है, तो वे एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होते हैं. वे अपने अनुभवों से सीखी हुई बातों को परिवार के सदस्यों के साथ खुशी-खुशी साझा करते हैं. वे परिवार की तरक्की के लिए ज़रूरी काम बिना किसी हिचकिचाहट के करते हैं और अपनी बहुओं समेत परिवार के सभी सदस्यों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं.
8.मीन राशि
मीन राशि वाले अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं . वे अपने अंतर्ज्ञान को महत्व देते हैं. वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, साथ ही उन लोगों की भावनाओं को भी महत्व देते हैं जो उन पर निर्भर हैं और उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं. इसके अलावा, अपने सौम्य स्वभाव के कारण वे परिवार के सभी रिश्तेदारों के प्रिय बन जाते हैं. पारिवारिक मामलों में अपने बच्चों और दामादों-बहुओं के अभिभावक होने के साथ-साथ वे बच्चों के पालन-पोषण का भार भी स्वयं उठाते हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
