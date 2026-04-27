Grah Gochar 2026:मई में बढ़ती गर्मी के साथ बदलेगा ग्रहों का मूड, जानें कब कौन से ग्रह का होगा गोचर और केसा पड़ेगा इसका प्रभाव

6 . 31 मई को होगा शुक्र का गोचर

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मई माह के आखिरी दिन 31 मई को दैत्य ग्रह शुक्र भी गोचर करेंगे. 31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का शुभ प्रभाव पड़ेगा. यह व्यक्ति के ऐश्वर्य प्रदान करने के साथ ही नये रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा. वहीं धन संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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