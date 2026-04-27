Grah Gochar 2026:मई में बढ़ती गर्मी के साथ बदलेगा ग्रहों का मूड, जानें कब कौन से ग्रह का होगा गोचर और केसा पड़ेगा इसका प्रभाव

धर्म
Nitin Sharma | Apr 27, 2026, 01:39 PM IST
1.ग्रहों का फेरबदल
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, मई माह में ग्रहों के राजा सूर्य से लेकर मायावी ग्रह राहु केतु भी एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करेंगे. इसका प्रभाव सभी राशि नक्षत्र देश दुनिया और लोगों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं मई माह में कब कौन सा ग्रह अपनी चाल बदलेगा और किसका कैसा प्रभाव पड़ेगा...
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2.मंगल ग्रह मेष राशि में करेंगे गोचर
मई का माह शुरू होते ही ऊर्जा, युद्ध, साहस और एक्शन का ग्रह मंगल मेष राशि में गोचर करेगा. इसका प्रभाव थोड़ा उग्र रह सकता है. इस बार माई के दूसरे ही दिन यानी 2 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे. इससे रूचक राजयोग बनेगा, जो बेहद शुभ योग साबित होगा, लेकिन इस दौरान गुस्सा बहुत ज्यादा रह सकता है. ऐसे में झगड़े होने की संभावना बढ़ेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शांत रहें.
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3.गुरु बृहस्पित का गोचर और प्रभाव
सभी 9 ग्रहों गुरु की उपाधि प्राप्त गुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. यह समय निवेश के लिए शुभ रहेगा. इसके साथ ही आपको झुकाव आध्यात्म की तरफ रहेगा.
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4.15 मई को ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे गोचर
मई महीने के बीच ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे. इसका कई राशियों अशुभ तो कुछ शुभ प्रभाव पड़ेगा. इन्हें ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. सूर्य ग्रह 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे. इस गोचर से वृषभ राशि में सूर्य की ऊर्जा थोड़ी स्थिर हो जाती है. इसका प्रभाव यह होगा कि, इस समय करियर में स्थिरता रहेगी. आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.
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5.18 मई को राहु केतु का गोचर
सूर्य के गोचर के तीन दिन बाद ही 18 मई को मायावी ग्रह राहु और केतु का गोचर होगा. राहु केतु कुंभ राशि में विराजमान होंगे. इनका अचाकन से गोचर घटनाओं से लेकर व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा. इसके प्रभाव से मई में अचानक फैसले, दिशा में बदलाव और कुछ मामलों में भ्रम या असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है.
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6.31 मई को होगा शुक्र का गोचर
मई माह के आखिरी दिन 31 मई को दैत्य ग्रह शुक्र भी गोचर करेंगे. 31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का शुभ प्रभाव पड़ेगा. यह व्यक्ति के ऐश्वर्य प्रदान करने के साथ ही नये रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा. वहीं धन संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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