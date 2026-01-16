FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कुर्ला-नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक हारे, भायखला- अरुण गवली की बेटी हारी चुनाव | अमरावती- CM फडणवीस के चाचा चुनाव हारे, पुणे, नागपुर, ठाणे में BJP बहुत आगे | BMC में बीजेपी+ 100 सीटों के पार, BMC चुनाव- उद्धव+ 65 सीटों पर आगे, बीजेपी-82, शिंदे गुट- 29 पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

SSC GD Final Result 2026: एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Bitter Gourd Benefits: ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति

मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति

HomePhotos

धर्म

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति

हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को बड़ी तिथियों में विशेष माना गया है. इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है.मान्यताओं के मुताबिक, मौनी अमावस्या पर किसी भी इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इसबीच इन गलतियों को करने से बचना चाहिए...

नितिन शर्मा | Jan 16, 2026, 11:11 AM IST

1.जरूर करें पितृरों को याद

जरूर करें पितृरों को याद
1

मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पूर्वज यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं. ऐसे में अमृत स्नान के बाद उन्हें तर्पण करना बेहद शुभ होता है. अगर आप मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान कर रहे हैं तो पूर्वजों स्मरण जरूर करें. उनका स्मरण करते हुए जल दें. ऐसा करने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Advertisement

2.भगवान विष्णु और शिव की पूजा

भगवान विष्णु और शिव की पूजा
2

मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संग में पवित्र स्नान के बाद देवों के देव महादेव भगवान शिव और ​श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना जरूर करें. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है.

3.जरूर करें दान

जरूर करें दान
3

मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व है. इसलिए पवित्र नदी में स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें. यह दान पितृरों तक जाता है. साथ ही सद्गुणों में वृद्धि होती है और भगवान आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं.

4.मंदिरों का करें दर्शन 

मंदिरों का करें दर्शन 
4

मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र स्थान के साथ मंदिरों का दर्शन जरूर करना चाहिए. इससे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है. भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

TRENDING NOW

5.भगवान का जरूर करें ध्यान

भगवान का जरूर करें ध्यान
5

पवित्र स्नान के बाद कोई भी ऐसा काम न करें, जो धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित माना जाता है. इस दिन स्नान के बाद भगवान का नाम जप करें. ऐसा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है. व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
MORE
Advertisement
धर्म
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement