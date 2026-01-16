Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 16, 2026, 11:11 AM IST
1.जरूर करें पितृरों को याद
मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पूर्वज यमलोक से पृथ्वी पर आते हैं. ऐसे में अमृत स्नान के बाद उन्हें तर्पण करना बेहद शुभ होता है. अगर आप मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान कर रहे हैं तो पूर्वजों स्मरण जरूर करें. उनका स्मरण करते हुए जल दें. ऐसा करने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
2.भगवान विष्णु और शिव की पूजा
मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संग में पवित्र स्नान के बाद देवों के देव महादेव भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना जरूर करें. ऐसा करने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है.
3.जरूर करें दान
मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व है. इसलिए पवित्र नदी में स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें. यह दान पितृरों तक जाता है. साथ ही सद्गुणों में वृद्धि होती है और भगवान आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं.
4.मंदिरों का करें दर्शन
मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र स्थान के साथ मंदिरों का दर्शन जरूर करना चाहिए. इससे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है. भगवान की कृपा प्राप्त होती है.
5.भगवान का जरूर करें ध्यान
पवित्र स्नान के बाद कोई भी ऐसा काम न करें, जो धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित माना जाता है. इस दिन स्नान के बाद भगवान का नाम जप करें. ऐसा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है. व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
