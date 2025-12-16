FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा

Master Number In Numerology: अंक ज्योतिष में हर नंबर को एक खास एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है. आज हम आपको ऐसे ही 3 नंबरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 'त्रिदेव' से ऊर्जा मिलती है. इन जन्म तारीख या लाइफ पाथ नंबर वालों का जीवन सामान्य नहीं रहता है. ऐसे जातक संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं. 

Abhay Sharma | Dec 16, 2025, 07:54 PM IST

1.मूलांक में क्या होता है असर

मूलांक में क्या होता है असर
1

आमतौर पर मूलांक निकालने के लिए डबल डिजीट नंबरों को जोड़कर सिंगल डिजिट में बदला जाता है. लेकिन, जब नंबर 11, 22 और 33 आता है तो इसे जोड़कर नहीं घटाया जाता. यही वजह है कि इन्हें बाकी नंबरों से अलग देखा जाता है और ये कहलाते हैं मास्टर नंबर... 

2.मास्टर नंबर 

मास्टर नंबर 
2

अंक ज्योतिष में इन 3 नंबरों को मास्टर नंबर कहते हैं, इनमें आध्यात्मिक सोच, ऊंची समझ और बड़ी जिम्मेदारी की झलक मिलती है. इन नंबरों में जन्म लेने वाले केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी कुछ खास करने आते हैं. इनके अंदर गहरी सोच, तेज समझ और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता झलकती है. 

3.संघर्ष भरा जीवन

संघर्ष भरा जीवन
3

इस नंबर वाले जातकों को शुरुआत में जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं. कई बार इन्हें खुद पर ही शक होता है. पर वक्त के साथ ये अपनी असली ताकत पहचान लेते हैं. इसके अलावा 11, 22 और 33 नंबरों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा से जोड़ा जाता है. इसलिए इन नंबरों में जन्मे लोग सृजन, संतुलन और बदलाव की शक्ति रखते हैं. 

4.संघर्ष के बाद होता है दमदार कमबैक

संघर्ष के बाद होता है दमदार कमबैक
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, मास्टर नंबर वाले लोगों का जीवन आसान नहीं होता है और इन्हें जल्दी सफलता भी नहीं मिलती. शुरुआत में हालात इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं पर यही मुश्किलें इन्हें मजबूत बनाती हैं. हालांकि एक समय के बाद इनका दमदार कमबैक होता है, फिर लोग इनसे प्रेरणा लेने लगते हैं. ऐसे जातक अपने अनुभव से दूसरों को रास्ता दिखाने की काबिलियत रखते हैं.

5.दूसरों के जीवन को देते हैं दिशा 

दूसरों के जीवन को देते हैं दिशा 
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, इन नंबर के जातक किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन को दिशा देने का काम करते हैं. कई बार ये टीचर, गाइड, लीडर या समाज सुधारक के रूप में दिखते हैं. माना जाता है कि इन नंबरों की एनर्जी बाकी अंकों से कहीं ज्यादा तेज और असरदार होती है.  

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

धर्म
