Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 03:51 PM IST
1.मंगल दोष निवारण के उपाय
ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है. इस दिन उपाय करना मंगल दोष निवारण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. माना जाता है कि मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होती हैं.
2.शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं
अगर आपकी मनोकामनाएँ अधूरी रह गई हैं, तो सोमवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएँ. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, आर्थिक बोझ कम होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
3.करियर में तरक्की के लिए मसूर दाल के उपाय
अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो मसूर दाल, चंदन, फूल और मिठाई को लाल कपड़े में बांधकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और करियर में सफलता मिलती है.
4.शनि दोष दूर करने के लिए मसूर दाल का उपाय
अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे और शनिदेव को मसूर दाल चढ़ाएँ. ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और आपके जीवन की बाधाएँ दूर होती हैं.
5.रविवार को मसूर दाल का दान करें
रविवार को गुड़, गेहूँ और तांबे की वस्तुओं के साथ मसूर दाल का दान करें. ऐसा माना जाता है कि यह उपाय शुभ फल प्रदान करता है, बीमारियों से बचाता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से