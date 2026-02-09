Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

6 . कुंभ राशि: रिश्तों और स्वास्थ्य में असंतुलन

कुंभ राशि में ही यह योग बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सीधा और गहरा प्रभाव होगा. अंगारक योग के चलते विवाह और प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा और अहंकार और आक्रामक व्यवहार से संबंध भी बिगड़ेंगे और काम भी. साथ ही वित्तीय जोखिम का भी डर रहेगा. BP, पेट और नींद संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इस राशि के विवाह भाव में मंगल-राहु की युति बन रही है. इसके परिणामस्वरूप, इस राशि के जातकों का स्वभाव अधिक आक्रामक हो सकता है. इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आपका अहंकार भी बढ़ सकता है. आपकी भावनाएं भी अस्थिर हो सकती हैं. यह असंतुलन कई समस्याओं का कारण बन सकता है. भय, आशंका या असुरक्षा की भावना अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है. इस दौरान किसी भी प्रकार का वित्तीय जोखिम लेने से बचें. इससे आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए, अपना विशेष ध्यान रखें. आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. रक्तचाप, पेट और नींद संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. स्वयं को शांत रखें और ध्यान या सेवा पर ध्यान केंद्रित करें