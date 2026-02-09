Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

AI से मदद लें, AI पर निर्भर न हों, जीवन में अनुशासन अनिवार्य होना चाहिए, PM ने छात्रों से पानी बचाने की अपील की, पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, AI से मदद लें, AI पर निर्भर न हों, पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, PM ने छात्रों से पानी बचाने की अपील की, जीवन में अनुशासन अनिवार्य होना चाहिए- PM | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों से संवाद, PM मोदी का छात्रों को सफलता का मंत्र, PM की 'परीक्षा पे चर्चा' का दूसरा एपिसोड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा'
ऋतु सिंह | Feb 09, 2026, 08:41 AM IST
1.बढ़ेंगी अप्रत्याशित घटनाएं
फरवरी के अंत में एक शक्तिशाली और विवादित ग्रह योग बनने जा रहा है जो मंगल के कुंभ में गोचर के साथ बनेगा. ये खतरनाक योग 3 राशियों के पूरे जीवन को हिलाकर रख सकता है. ये योग मंगल और राहु की युति से बन रहा है और इसे अंगारक योग कहा जाता है. यह योग तब बनता है जब युद्ध और ऊर्जा का ग्रह मंगल, छाया ग्रह राहु के साथ युति करता है. वैदिक ज्योतिष में इस संयोग को तीव्र, उग्र और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत माना जाता है.
2.कब होगी मंगल का राहु संग युति
द्रिक पंचांग के अनुसार 23 फरवरी 2026, सुबह 11:57 बजे मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यही पर मंगल की राहु से युति होगी और इससे बनेगा अंगारक योग, ये खतरनाक योग 2 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा. और तीन राशियों के लिए ये योग किसी चुनौती से कम नहीं होगा. आसान काम में भी इनको चुनौती मिलेगी और संर्घष से गुस्सा और तनाव बढ़ता जाएगा.
3.अंगारक योग क्या होता है?
अब ये समझ लिजिए कि आंगरक योग होता क्या है? मंगल साहस, युद्ध, ऊर्जा और आक्रामकता का ग्रह है और जब ये राहु से मिलता है तब अंगारक योग बनता है क्योंकि राहु भ्रम, लालच, अचानक घटनाओं और छुपी शक्तियों का प्रतीक है और जब दोनों मिलते हैं तो इससे प्रभावित होने वालों में अचानक क्रोध और संघर्ष बढ़ता है. इससे दुर्घटनाएं और विवाद बढ़ने लगते हैं. व्यक्ति भावनात्मक और निर्णयात्मक रूप से असंतुलित हो सकता है. वहीं राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के योग बनते हैं भी बनते हैं.
4. मेष राशि: करियर और पैसों में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी
मेष राशि के लिए मंगल स्वामी ग्रह है, इसलिए यह योग उनके जीवन में अत्यधिक ऊर्जा लेकर आएगा. ऐसे में इस राशि को लोगों में गुस्से में गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाएगी जिससे नौकरी या बिजनेस में टकराव कि स्थिति पैदा हो सकती है. साथ ही आर्थिक नुकसान या अनावश्यक खर्च भी बढ़ेगा और निवेश में जोखिम उठाना पड़ सकता है. आपके करियर से लेकर रिश्तों तक, हर चीज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. राहु अपार ऊर्जा लेकर आएगा, जिसे सही दिशा में लगाना जरूरी है. आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी और अनावश्यक खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं.
5. वृश्चिक राशि: पारिवारिक और धन विवाद की संभावना
वृश्चिक के लिए मंगल स्वामी ग्रह है, इसलिए इस योग का प्रभाव घरेलू जीवन पर अधिक पड़ सकता है.अंगारक योग से परिवार में तनाव और मतभेद और संपत्ति या धन को लेकर विवाद हो सकता है. अपनी वाणी पर काब न रखा तो नुकसान उठाना पड़ेगावृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली में मंगल-राहु की युति सुख के भाव में बन रही है. इसके परिणामस्वरूप, इस राशि के जातकों के सुख और समृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है. भाव में किसी मुद्दे पर विवाद हो सकता है. इसलिए, अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना लाभकारी हो सकता है. परिवार में मतभेद बने रहेंगे. धन संबंधी मामले में किसी से विवाद संभव है. ऐसी स्थिति में, धैर्य और समझदारी से काम लेने का प्रयास करें. लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो सकता है.
6.कुंभ राशि: रिश्तों और स्वास्थ्य में असंतुलन
कुंभ राशि में ही यह योग बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों पर इसका सीधा और गहरा प्रभाव होगा. अंगारक योग के चलते विवाह और प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा और अहंकार और आक्रामक व्यवहार से संबंध भी बिगड़ेंगे और काम भी. साथ ही वित्तीय जोखिम का भी डर रहेगा. BP, पेट और नींद संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इस राशि के विवाह भाव में मंगल-राहु की युति बन रही है. इसके परिणामस्वरूप, इस राशि के जातकों का स्वभाव अधिक आक्रामक हो सकता है. इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आपका अहंकार भी बढ़ सकता है. आपकी भावनाएं भी अस्थिर हो सकती हैं. यह असंतुलन कई समस्याओं का कारण बन सकता है. भय, आशंका या असुरक्षा की भावना अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है. इस दौरान किसी भी प्रकार का वित्तीय जोखिम लेने से बचें. इससे आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए, अपना विशेष ध्यान रखें. आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. रक्तचाप, पेट और नींद संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. स्वयं को शांत रखें और ध्यान या सेवा पर ध्यान केंद्रित करें
7.मंगल का कुंभ राशि में गोचर: वैश्विक और व्यक्तिगत प्रभाव
मंगल का कुंभ राशि में गोचर से वैश्विक और व्यक्तिगत प्रभाव भी गहरा होगा. कुंभ तकनीक, समाज, राजनीति और जन आंदोलनों की राशि है. मंगल का यहां गोचर टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में तेजी देगा और सोशल मूवमेंट और राजनीतिक उथल-पुथल कर देगा. वहीं साइबर युद्ध और डिजिटल क्राइम में वृद्धि हो सकती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
